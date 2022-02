4 questions à se poser au moment d’élaborer sa campagne publicitaire

Au moment de planifier une campagne publicitaire, plusieurs entrepreneurs se demandent : Par quoi commencer ? On vous éclaire sur le sujet et on apporte quelques pistes de réflexion.

Le choix fondamental : d’abord le ou les véhicules publicitaires

Dès le départ, la première chose à déterminer selon moi, c’est le ou les canaux de diffusion à travers lesquels transmettre l’information.

Plus tard, on pensera au contenu de l’annonce.

Pourquoi ? Parce que cibler le média, c’est cibler en même temps à qui l’on s’adresse. C’est la base même d’une campagne publicitaire.

À qui je veux parler ? À de jeunes adultes de 18 à 25 ans ? Ou plutôt des travailleurs entre 30 et 45 ?

Trop d’entreprises achètent de la publicité avec l’espoir d’être vues et entendues, sans jamais réellement obtenir les résultats attendus.

Parce qu’elles ne se sont pas demandé OÙ sont les consommateurs ciblés ? QUAND pourraient-ils être rejoints ? Et COMMENT leur parler ?

En connaissant bien son produit (ou son service) et en sachant à qui on le destine, on peut ainsi mieux répondre à la question fondamentale :

Quels sont les véhicules publicitaires que je vais emprunter pour rejoindre ces consommateurs potentiels ?

Bien sûr, il pourrait s’agir d’un seul média. Mais, il pourrait y en avoir plusieurs également. Par exemple, une campagne d’affichage et de radio. Ou encore, de la radio et l’internet.

Quand le choix de la ou des plateforme de diffusion aura été déterminé afin d’atteindre votre clientèle, là, demandez-vous…

Où exercez-vous vos activités ?

Vous en êtes arrivé à la conclusion que les deux meilleures places pour joindre vos clients, c’est le journal ou la radio. D’accord.

Mais, à quoi bon s’annoncer dans le Globe and Mail si vous êtes un entrepreneur en mécanique de petits moteurs à Yellowknife ?

C’est peut-être très ‘glamour’ mais c’est un gaspillage d’argent. Non ?

Vous seriez assurément mieux de choisir l’hebdo régional et la radio pour une fraction du prix. Et surtout avec un meilleur retour sur l’investissement.

_____

Où sont vos consommateurs ciblés ?

Si vous souhaitez rejoindre des gens en mouvement, la radio et l’internet sont certainement de bons choix. Ils s’apportent avec soi dans le bus et la voiture, au chalet, dans les lieux publics, etc.

La télévision, l’affichage et l’imprimé, quoiqu’un peu plus mobile dans le dernier cas, sont consommés de manière, disons plus statique.

_____

Quelles sont les circonstances idéales ?

Un détaillant d’équipements de plein air aura sûrement plus d’oreilles attentives avec des publicités dans l’émission de chasse et pêche, qu’avec l’émission de jazz fusion le samedi soir.

Au printemps, un fabricant de détergent à lessive pourrait être surpris des résultats d’une bonne campagne d’affichage. Sur le côté des autobus et dans les abribus. Alors que les piétons ont le bas de leur pantalon sali par la neige sale et la gadoue.

_____

Quel est le budget pour votre campagne ?

Combien de temps souhaitez-vous partager votre message ? Quand devez-vous obtenir des résultats ?

Si vous voulez une campagne de prestige, peut-être opterez-vous pour un spot télévisé à une heure de grande écoute.

Les pubs pendant la revue de fin d’année à la télé nationale coûtent certainement très cher. Sauf qu’elles marquent aussi l’imaginaire collectif.

Par contre, s’il faut mousser un solde saisonnier qui ne dure que quelques jours, la radio vous permettra de joindre bien des gens, très rapidement et à une fraction du prix d’une campagne télé.

_____

En conclusion, quand on connaît son produit ou son service, et qu’on sait à qui on le destine bien sûr, ces quelques questions devraient vous aider à élaborer plus facilement votre campagne et votre message.