4 technologies déjà inventées… pour la radio de demain

Voici 4 technologies dont l’utilisation sera sans doute très répandue à la radio d’ici quelque temps, mais qu’on peut d’ores et déjà utiliser et qui gagnent en popularité.

L’affichage promotionnel synchronisé

Dans l’État de Washington aux États-Unis, l’entreprise technologique Quu, qu’on prononce comme ‘cue’ en anglais, a élaboré une technique afin d’afficher du texte et des images synchronisés avec les contenus audio à la radio.

Directement sur les récepteurs compatibles RDS et HD Radio (High-definition radio) installés dans le tableau de bord des véhicules ou encore certains smartphones.

S’il est notamment possible d’afficher la pochette de l’album d’un artiste qu’on entend à la radio, l’avantage est aussi indéniable pour les annonceurs qui peuvent synchroniser l’affichage d’une image promotionnelle (200 x 200 pixels) comme un logo ou une bannière publicitaire en plus d’un texte, qui peuvent être coordonnés selon le lieu géographique.

On peut penser en outre à des offres promotionnelles, des codes pour des rabais ou encore des numéros de téléphone qui s’affichent selon l’endroit et le moment où l’auditeur capte le message.

Détails sur le site https://www.quuinteractive.com.

——–

La diffusion vidéo simultanée et automatisée

Se filmer et diffuser en direct tandis qu’on est en ondes, à la radio. L’idée n’est pas nouvelle. Mais toutes les solutions ne sont pas aussi simples les unes que les autres.

Broadcast Pix a conçu une solution baptisée RadioPix qui permet aux radios de transmettre leurs émissions en format vidéo, et ce, de façon entièrement automatisée et simultanée.

Compatible avec divers systèmes d’automation et des consoles de marques réputées, la technologie fait appel à l’intelligence artificielle afin de réaliser des diffusions en direct, sur Facebook ou YouTube entre autres, et ce, sans recourir aux services d’un technicien vidéo.

Les caméras suivent automatiquement la personne qui parle et le système peut insérer des titres, des graphiques ou encore des publicités simultanément selon les instructions.

Détails sur le site https://broadcastpix.com.

——–

Une console virtuelle pour remplacer la console physique

Si plusieurs stations utilisent encore une console physique, et même, dans certains cas, une console analogique, d’autres se sont déjà transportés dans l’univers virtuels.

VB-Audio Software propose VoiceMeeter Potato, qui, jumelé à son système de câblage audio virtuel, va littéralement transformer votre PC Windows en console de mixage virtuelle à contrôler depuis votre écran. Rien de moins.

On peut connecter et mixer jusqu’à 5 entrées audio physiques, tels qu’un un lecteur CD ou un microphone USB, ainsi que 3 entrées virtuelles comme votre système d’automation, pour un total de 8 entrées.

La console virtuelle gère également autant de sorties, c’est-à-dire 5 physiques et 3 virtuelles.

Une version plus allégée (VoiceMeeter Banana) pourrait amplement satisfaire les besoins des utilisateurs qui ont des besoins plus limités. Dans ce cas-ci, on parle de 5 entrées à contrôler et autant de sortie (3 physiques / 2 virtuelles).

S’il existe d’autres produits à peu près comparables, celui-ci a quand même la particularité d’être proposé sous la forme d’un ‘donationware’. C’est-à-dire qu’il est possible d’utiliser le produit sans contribution, mais l’utilisateur est encouragé à verser une contribution.

Plus d’informations sur le site https://www.vb-audio.com.

——–

Converser à distance avec un son presque cristallin

Soyons honnêtes. Faire une émission en direct de chez soi avec son micro, mais avec des collaborateurs et des chroniqueurs qui, eux, utilisent une ligne de téléphone, ça sonne, comment dire ? Très ordinaire.

Cleanfeed est la solution idéale pour réunir virtuellement plusieurs intervenants en direct avec une qualité audio irréprochable, simplement avec un navigateur internet.

Voilà une solution 100 % IP qui vous permettra de remplacer pour ainsi dire le fameux lien RNIS (en anglais ISDN) pour les émissions en externe.

Il suffit d’un compte Cleanfeed, puis d’envoyer un lien à nos collaborateurs. Ils peuvent être sous Mac, Windows, Linux ou même Android, pour peu qu’ils utilisent le navigateur Chrome de Google.

Notre radio membre de Victoria, en Colombie-Britannique, a réalisé cette vidéo de démonstration :

Des détails sur le site https://cleanfeed.net.

——–