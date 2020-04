5 outils gratuits de Web Analytique qui vous rendront de fiers services

Vous ne connaissez ni la provenance de vos visiteurs, ni le temps qu’ils consacrent à votre site Web ? Il serait grand temps de vous y mettre. Avec le Web Analytique.

Le Web Analytique existe depuis un bon moment déjà. Il est quand même étonnant que certains entrepreneurs ne prêtent encore aucune attention ou presque à la fréquentation de leur site web. Êtes-vous de ceux-là ?

Divers outils en ligne pourraient pourtant vous aider à mesurer gratuitement la fréquentation de votre site Web. Oui, gratuitement.

À un moment comme celui que nous vivons, alors que les gens naviguent plus que d’habitude sur internet, savoir d’où ils viennent et ce qu’ils recherchent comme information est essentiel.

Sont-ils du Canada ? Ou plutôt à majorité de l’étranger ? Combien de temps passent-ils sur votre site ? Quel contenu lisent-ils ou écoutent-ils ? Quels types d’appareils utilisent-ils ? Etc.

(Source : capture d’écran Google Analytics)

Le Web Analytique pour tout connaître (ou presque) de vos visiteurs

Les solutions de Web Analytique, plus communément appelées Web analytics en anglais, n’ont besoin d’être ni dispendieuses ni compliquées.

Celles proposées ci-dessous sont quelquefois limitées. Je l’admets. Mais, elles offrent toutes au moins les données essentielles à connaître.

Certains produits offrent par exemple des ajouts payants, mais vous obtiendrez généralement des données plus que suffisantes même avec l’offre de base.

Ex. :

d’où proviennent vos visiteurs;

quels sont les mots clés qui les amènent vers votre site Web;

combien de temps passent-ils sur vos différentes pages;

quel contenu préfèrent-ils dans votre site;

naviguent-ils depuis un PC, un téléphone mobile ou une tablette tactile;

etc.

Ces outils permettent d’obtenir de précieuses informations. Ils vous permettront en outre de travailler au référencement de votre site et, à terme, peut-être attirer davantage de visiteurs pour générer davantage de revenus.

Vous pourriez sans doute profiter de ces informations pour vendre beaucoup plus facilement vos espaces publicitaires à d’éventuels annonceurs.

Que font les solutions de Web analytique (en anglais Web analytics) ?

Dans le jargon du Web, les solutions Web analytics (Traduction littérale en français : Web Analytique) sont des logiciels qui surveillent le trafic de votre site. Ils indiquent les moteurs de recherche référents, les pages consultées, la durée de fréquentation, la provenance des visiteurs grâce à l’adresse IP, etc.

Voici 5 outils gratuits pour vous :

Google Analytics

C’est l’un des plus connus : Google Analytics. C’est aussi à mon avis l’un des plus faciles à configurer et à installer.

Avec un compte Google, on confirme la propriété du site par le téléversement d’un fichier témoin dans notre serveur d’hébergement et, après l’installation d’une ligne de code dans le site à analyser, on obtient une bonne quantité de données.

Un peu déroutant a priori pour les néophytes, mais on s’y retrouve rapidement. D’autant plus qu’on peut obtenir des réponses à nos questions et approfondir nos connaissances avec diverses ressources mises à notre disposition.

Il existe également des applications mobiles gratuites (iOS et Android) pour garder un oeil sur nos statistiques même lors de nos déplacements.

Clicky

Clicky est gratuit et, comme plusieurs de ses rivaux, il offre des options payantes qui apportent des fonctionnalités supplémentaires.

L’une de ses forces à mon avis est qu’il met à la disposition des webmestres plusieurs applications et plugins qui en facilitent l’installation et l’utilisation.

Tel qu’indiqué sur le site, notez toutefois que ces applications et plugins sont créés par des développeurs externes.

Par conséquent, ce n’est pas Clicky qui fournit le support technique mais leurs concepteurs à qui vous devrez adresser vos questions ou problèmes, si vous en éprouvez.

Open Web Analytics

Vous aimez Google Analytics ? Vous aimerez aussi sans doute Open Web Analytics. Il lui ressemble en tout point. Ou presque.

À la différence d’installer un simple bout de code dans votre site Web, c’est tout le logiciel lui-même que vous installez sur votre serveur d’hébergement. Assurez-vous donc préalablement de disposer de l’espace de stockage suffisant, ainsi que des ressources nécessaires (ex. : la bonne version PHP dans le serveur, etc.).

L’avantage ? Si vous n’aimez pas être dépendant d’un service externe comme Google, c’est sans doute une bonne solution à adopter. Surtout qu’il est très, très complet.

Si votre site fonctionne sous WordPress, un module d’extension gratuit vous permettra d’en assurer la configuration en deux temps trois mouvements.

Envie d’une petite démo ? C’est par ici.

WordPress.com Stats (avec Jetpack)

Votre site fonctionne avec WordPress ?

Même s’il est hébergé dans le serveur d’un fournisseur externe, l’installation de Jetpack vous permettra de compter sur le service de statistiques de WordPress.com. Pas besoin nécessairement d’être hébergé sur cette plateforme.

Vous serez d’ailleurs probablement étonné de la quantité d’informations que fournit l’outil malgré sa gratuité.

La seule chose dont vous aurez besoin, c’est d’un compte WordPress.com. Vous pourrez ainsi utiliser l’outil de statistiques. Même sans bloguer dans WordPress.com, simplement en liant votre site auto-hébergé avec votre compte.

StatCounter

En terminant, en voici un autre passablement connu dont on trouve l’installation sur des millions de sites dans le monde.

Fournisseur d’accès Internet, navigateur utilisé, durée de la visite et plus encore. StatCounter fournit des informations très détaillées sur la fréquentation de votre site Web.

Ça peut être intéressant si votre site est peu fréquentée, puisque les statistiques se limitent aux 500 plus récentes pages visitées. Mais ça demeure un bon indicatif si on a un site dont le trafic est plutôt léger.

Oh, j’oubliais! Un dernier petit conseil.

Que vous utilisiez WordPress, Joomla, Drupal ou un autre gestionnaire de contenu, fouillez parmi la bibliothèque des ‘plugins’ disponibles.

Plusieurs d’entre eux mettent à votre disposition de petites extensions qui faciliteront tant l’installation que la gestion de votre solution de Web Analytique.