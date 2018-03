Grâce à ces 5 sites Web, découvrez une foule de radios à travers le monde

Vous êtes amateurs de radio? Voici 5 sites où dénicher de nouvelles radios et ainsi combler votre appétit.

On aime bien écouter la radio près de chez soi mais, pour diverses raisons, ça peut être tout aussi intéressant de découvrir des radios d’ailleurs. Faire des découvertes, s’inspirer, se renouveler.

World Radio Map (http://worldradiomap.com)

L’un des plus complets. On y répertorie les radios disponibles en ligne, et, en plus, on y indique les fréquences occupées dans différentes villes du monde.

Découvrez-les grâce à la carte mondiale de la radio, en fouillant la liste des villes ou encore par le biais d’une recherche.

Toutes les villes du globe ne sont pas répertoriées. Cependant, je vous assure que vous voguerez de découverte en découverte.

Radio Garden (http://radio.garden)

Radio Garden, c’est Google Earth auquel on a rajouté une surcouche. Ça permet de découvrir différentes stations en faisant tourner le globe terrestre.

Écouter des radios d’un peu partout sur la planète, c’est agréable. Mais savoir exactement où elles se situent, ça, c’est encore plus plaisant.

Aussi disponible en application mobile pour Android et iOS.

FM Scan (http://fmscan.org)

Vous n’écouterez aucune radio en ligne grâce à ce site. En revanche, pour connaître les stations de radio (AM, FM et DAB) ainsi que les chaînes de télévision hertzienne du monde entier, c’est LE site à visiter.

Ici par exemple, vous trouverez les antennes de transmission FM par pays. Au Canada, pas moins de 2 730 émetteurs et réémetteurs FM y sont répertoriés.

Si vous visitez Paris, en France, sans doute serez-vous intéressé de connaître les radios qui s’y trouvent, leur fréquence respective et la position de leur antenne pour les écouter. Avec ce site, c’est facile à trouver.

Un exemple typiquement canadien? Vous y verrez la position de l’émetteur principal au 89,5 FM de notre station membre CJSE au Nouveau-Brunswick, ainsi que ses réémetteurs au 92,5 FM et 107,5 FM.

TuneIn, c’est… TuneIn. Voilà qui résume assez bien la notoriété – qui n’est plus à faire – de ce site Web ainsi que des applications mobiles qui y sont associées. Probablement le répertoire le plus connu de radios disponibles en ligne.

On peut y accéder via notre navigateur Internet ou encore télécharger les applications sous Windows, Android, BlackBerry et iOS.

Pour vous dire à quel point on vise toutes les plateformes ou presque, il existe aussi des versions de TuneIn spécialement conçues pour les téléviseurs Samsung ou encore la Xbox One.

Pas de carte avec des points à cliquer ni de tape-à-l’œil. On recherche les stations selon le type de contenu, la position géographie, la langue, etc.

SHOUTcast (https://www.shoutcast.com) et Icecast (http://dir.xiph.org)

On a tendance à l’oublier, mais SHOUTcast demeure (au côtés du logiciel Icecast) la solution de streaming la plus connue au monde. Il a été créé par Nullsoft en même temps que le légendaire lecteur audio Winamp.

Si vous avez écouté des radios en ligne au cours des derniers jours, il y a de fortes chances que quelques-unes parmi elles utilisent un serveur SHOUTcast pour la transmission en ligne.

Sur le site de SHOUTcast, on précise qu’à ce jour, près de 73 000 radios en ligne utilisent cette technologie.

Dans un même ordre d’idée, et puisque j’en parlais plus haut, le répertoire des radios utilisant Icecast est plutôt bien garnie lui aussi.

En passant, si vous possédez un téléphone Android, jetez un oeil à notre application. Ça vous permettra d’écouter nos radios francophones d’un peu partout au Canada.

D’ailleurs, si vous connaissez d’autres sites où dénicher de nouvelles stations à écouter, partagez-les en commentant ci-dessous.