Des réponses à 1001 questions avec ces 6 encyclopédies... en ligne

En quête de sources fiables pour étayer vos propos lorsque vous partagez des informations à vos auditeurs? Souvent, rien ne vaut une vérification dans une bonne vieille encyclopédie.

En voici donc 6 incontournables qu’on peut trouver sur Internet.

P.S. Dans tous les cas, par respect envers les auteurs, ne reproduisez pas les textes intégralement. Servez-vous de ces sources pour vos besoins et n’oubliez pas de les citer comme référence.

1 – L’Encyclopédie canadienne (français et anglais)

Pour tout connaître des moments, des lieux, des inventions ou encore des personnages marquants de l’histoire canadienne, c’est LE site Web incontournable. Plusieurs grandes organisations sont des partenaires fiables de l’Encyclopédie canadienne.

Lien 1 : encyclopediecanadienne.ca

2 et 3 – Larousse

Qui n’a jamais entendu parler des éditions Larousse? Fondée en 1852 par Pierre Larousse, la maison est réputée pour ses ouvrages de référence. Fouillez dans l’Encyclopédie Larousse ou encore dans la Grande Encyclopédie Larousse (édition 1976) dont on trouve encore les archives en ligne.

Liens 2 et 3 : larousse.fr/encyclopedie et larousse.fr/archives/grande-encyclopedie

4 – Encyclopédie Universalis

L’Encyclopædia Universalis offre un accès illimité à l’intégralité de ses textes et médias en ligne. Fondée en 1966, on la trouve désormais non seulement sur papier et en ligne, mais aussi sur CD-ROM‎, ‎DVD‎ et clé USB pour la postérité.

Lien 4 : universalis.fr

5 – Bibliothèque numérique mondiale (multilingue)

Ce n’est pas une encyclopédie à proprement parler mais c’est tout comme. La Bibliothèque numérique mondiale met à votre disposition une documentation considérable en provenance de divers pays et cultures. Le site bénéficie du soutien de l’UNESCO notamment.

Lien 5 : wdl.org/fr

6 – Encyclopædia Britannica (anglais uniquement)

C’est à la fois l’une des plus réputées et des plus anciennes à exister encore de nos jours. Elle a été fondée en 1768. Outre ses textes sur une multitude de sujets, vous apprécierez la section où sont démystifiées certaines des grandes questions de la vie.

Lien 6 : britannica.com

Ne vous contentez donc plus d’obscurs sites Web qui vous ont été suggérés par vos “amis” dans vos réseaux sociaux. Vérifiez vos informations auprès de ces sources fiables.