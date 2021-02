7 choses à essayer si vous êtes devant un site Web inopérant

Vous savez comme c’est désagréable d’arriver devant un site Web inopérant, n’est-ce pas ?

On cherche une information vraiment importante, et Paf ! Impossible d’aller plus loin. Rien n’apparaît.

Pire encore, on reçoit même parfois un message d’erreur incompréhensif.

Que faire en de telles circonstances ? Voici 7 choses à faire si vous êtes en présence d’un site Web inopérant.

1) Assurez-vous que le problème ne vient pas de votre connexion Internet

Jetez d’abord un oeil à la barre de tâches de votre PC et vérifiez si votre connexion Internet est toujours active. En un tel cas, reconnectez-vous. Le problème vient sans doute de là.

Jetez un coup d’œil aussi à votre modem et/ou votre routeur. La solution peut aussi être de ce côté.

2) Vérifiez si vous êtes le seul à vivre ce problème

Votre connexion est bel et bien active ? À ce moment-là, vous devriez visiter www.downforeveryoneorjustme.com.

Tapez ou collez l’adresse du site concerné dans l’espace prévu à cet effet. Vous verrez si le problème est généralisé ou s’il est uniquement de votre côté.

L’outil confirmera si le site en question est bel et bien inopérant, ou s’il s’agit plutôt d’un problème qui est exclusivement de votre côté.

3) Essayez avec un autre navigateur

Il est possible quelquefois que certains sites Web éprouvent des difficultés avec des navigateurs en particulier, et ce, pour différentes raisons. Le Web a ses raisons que même la raison ne connaît pas toujours.

Certains sites ont été optimisés pour certains navigateurs et renferment des données qui ne fonctionneront pas avec d’autres. Voici donc une liste non exhaustive de navigateurs susceptibles de vous intéresser et que vous pourriez essayer (sans ordre de préférence) :

Edge

Firefox

Safari

Dolphin (sur mobile uniquement)

Maxthon

Opera

Chrome

4) Tentez d’accéder avec l’adresse IP

Rendez-vous sur cqcounter.com/whois, puis entrez l’adresse du site à consulter. L’on vous fournira les détails sur le site en question.

À la section des informations géographiques, l’on vous affichera une adresse IP. Copiez-la et collez-la dans votre navigateur pour essayer d’y accéder.

De deux choses l’une. Si le site est seul à être hébergé sur le serveur, vous y accéderez automatiquement.

Le problème n’est pas le vôtre, c’est la redirection de l’adresse internet qui a un problème.

S’il y a plusieurs sites hébergés en revanche, vous ne pourrez sans doute pas accéder au site avec l’adresse IP. Au moins, vous saurez si le serveur est actif ou pas.

5) Essayez avec un autre appareil et, si possible, une autre connexion

Devant un site Web inopérant, on peut aussi essayer d’y accéder avec un autre appareil et une autre connexion. Avec son téléphone mobile sur sa connexion de données sans fil, par exemple.

Ça peut être une solution au moins temporaire si vous devez accéder immédiatement au site en question.

6) Tentez d’y entrer en utilisant un proxy

Il arrive quelquefois que des sites bloquent l’accès à des visiteurs provenant de certains pays pour diverses raisons, comme la protection du droit d’auteur et d’autres.

Trouvez un proxy en fonction du lieu où vous estimez probable que soit hébergé le site en question. S’il s’agit par exemple d’un site australien, essayez d’y accéder en passant par un serveur proxy situé en Australie pour voir si l’on vous laisse passer.

Essayez des sites comme proxysite.com, hide.me ou encore hidester.com, pour ne nommer que ceux-là. Une recherche en ligne vous en fournira d’autres exemples.

Si malgré cette méthode, vous ne pouvez pas encore accéder au site, ça n’a donc sans doute rien à voir avec votre situation géographique.

7) Consultez votre liste de sites bloqués

Enfin, consultez vos paramètres Internet à la section sécurité (image ci-dessous) et assurez-vous que le site en question n’a pas été ajouté aux adresses à rejeter.

Après vous être assuré par une recherche en ligne que le site est pleinement sécuritaire et que vous lui faites confiance, si vous estimez qu’il ne devrait pas être interdit d’accès par le navigateur, retirez-le simplement de votre liste de sites bloqués.

Y a-t-il, selon vous, d’autres choses qu’on puisse faire quand on arrive devant un site Web inopérant et qu’on veut vérifier où se situe le problème ? Partagez-les avec nous ci-dessous.