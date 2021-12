8 chaînes YouTube incontournables si tu t’intéresses à la radio et l’audio

Voici 8 chaînes YouTube auxquelles t’abonner si tu t’intéresses à la création sonore, les équipements de radio et de sonorisation, l’animation et les autres sujets liés de près ou de loin à la radio.

Podcastage (https://www.youtube.com/c/Podcastage)

Si tu cherches à t’acheter un nouveau microphone, une interface audio ou d’autres équipements de production sonore, abonne-toi à cette chaîne. Les vidéos (en anglais) sont publiées tous les mardis. Presque 280 000 abonnés suivent la chaîne au moment de rédiger cette liste.

Lien direct : https://www.youtube.com/c/Podcastage

Mike Russell (https://www.youtube.com/musicradiocreative)

Mike Russell de Music Radio Creative offre des trucs et des conseils (en anglais) pour une production sonore de meilleure qualité. Comment améliorer le son de ta voix, produire des jingles radio ou encore éditer tes fichiers sonores grâce à des astuces qui aident à gagner du temps.

Lien direct : https://www.youtube.com/musicradiocreative

Créer sa radio de A à Z (https://www.youtube.com/c/CréersaradiodeAàZSérieTutos)

Si tu veux tout, mais alors vraiment TOUT connaître (en français) sur la technique et l’informatique en radio, c’est vraiment le bon endroit. Oui, certaines vidéos datent d’il y a quelques années. Mais, sinon, tout ce que tu trouveras là comme vidéo est incontournable dans le domaine.

Lien direct : https://www.youtube.com/c/CréersaradiodeAàZSérieTutos

Jason Levine (https://www.youtube.com/user/jasonlevinevideo)

Un peu comme Mike Russell dont je parlais plus haut, Jason Levine présente de nombreux tutoriels (en anglais) sur la production et l’édition sonore. Comment atténuer ou isoler une piste de voix. Comment utiliser les marqueurs pour faciliter ton travail d’édition. Etc.

Lien direct : https://www.youtube.com/user/jasonlevinevideo

ConnectOnAir (https://www.youtube.com/c/ConnectOnAirRadioAudioHub)

ConnectOnAir, c’est la plateforme dédiée au monde de la radio. C’est la même équipe qu’on trouve en outre derrière La Lettre Pro de la Radio. Les vidéos (multilingues) sont pour la plupart tirées de divers salons, conférences et autres événements liés au monde de la radio et la production sonore.

Lien direct : https://www.youtube.com/c/ConnectOnAirRadioAudioHub

Alliance des radios communautaires du Canada (https://www.youtube.com/c/radiorfa)

Tu ne nous en voudras pas si on se fait un peu de promo, n’est-ce pas ? C’est notre chaîne YouTube (en français) qui renferme les vidéos qu’on produit. Consulte en outre notre liste de lecture «L’astuce radio». C’est là qu’on donne des conseils et des astuces sur le domaine.

Lien direct : https://www.youtube.com/c/radiorfa

Audio Advice (https://www.youtube.com/c/AudioAdvice)

Ça ne parle pas tellement de radio; je l’avoue. Mais si tu cherches des conseils sur la sonorisation ou l’insonorisation, tu sera étonné par la quantité de vidéos qu’on y trouve. Ex. : Que surveiller quand on achète de vieux disques. Les meilleures machines pour nettoyer vos vieux vinyles. Etc.

Lien direct : https://www.youtube.com/c/AudioAdvice

Devenir Ingeson (https://www.youtube.com/c/DevenirIngeson)

La chaîne YouTube de Nicolas Eschalier, qui a travaillé dans les plus prestigieux studios d’enregistrement de France. Il partage des vidéos (en français) autour de son métier et sa passion : le son. Tu y trouveras des tutoriels et plein d’autres infos pour t’aider à faire de meilleures productions sonores.

Lien direct : https://www.youtube.com/c/DevenirIngeson

Si tu as d’autres chaînes YouTube à nous faire connaître sur l’animation radio, la production sonore, la technique, etc., alors partage-les dans les commentaires ci-dessous.