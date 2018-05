8 sites Web pour suivre l’actualité sur la radio et les médias

Voici une sélection de 8 sites Web pour suivre l’actualité dans le domaine de la radiodiffusion.

• StreamingMedia.com : Un site qui se consacre tout particulièrement aux professionnels de l’industrie évoluant en ligne, mais les infos qu’on y diffuse ne sont pas dénuées d’intérêt pour tous les autres radiodiffuseurs.

• James Cridland : Abonnez-vous à l’infolettre de James Cridland, futurologue sur la radio et contributeur à de nombreuses publications consacrées au domaine. J’y suis moi-même abonné et c’est un excellent compte rendu international. Peu de choses sur les radios francophones, hormis de temps en temps, mais ça reste une bonne source de nouvelles.

La Lettre Pro de la Radio & des Médias : Un site français qui aborde essentiellement des sujets d’Europe mais qui ne boude pas l’actualité de chez nous aussi. Au contraire. La preuve? Le site a déjà parlé de nous à quelques reprises.

• RadioWorld.com : Bien connu, le site publie également un mensuel imprimé où l’on traite d’une panoplie de sujets liés à la radiodiffusion. Programmation, technologies, etc. Une mine d’or pour les gestionnaires et les techniciens en radio. On y déniche souvent de nouveaux produits.

• BroadcastDialogue.com : Broadcast Dialogue s’intéresse particulièrement aux diffuseurs canadiens. Décisions du CRTC, nouvelles nominations, acquisitions d’actifs, etc. La publication date du tout début de mai 1992 et fêtera donc ses 25 ans l’an prochain.

• Infopresse : Effectivement, Infopresse ne traite pas que de radio mais le site en parle à l’occasion. Sauf que les sujets abordés intéressent pas mal tous les professionnels des médias et des communications. Publicité, journalisme, etc. La palette est plutôt variée.

• BroadcastNewsroom.com : Oui, le site consacre beaucoup de place à la télé, mais on y trouve quand même quelques informations intéressantes qui sont susceptibles d’intéresser. Médias sociaux, logiciels, etc.

• Adweek.com : Adweek traite de la publicité essentiellement. C’est un terreau très fertile pour faire pousser des idées en matière de publicité ou prendre le pouls du domaine.