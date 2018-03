9 choses que tout entrepreneur local devrait savoir sur les médias locaux

Les médias sociaux, c’est bien. Mais pouvoir compter sur la présence de médias locaux, c’est encore mieux.

Voici au moins 9 choses que tout patron d’une entreprise locale devrait absolument connaître à propos des médias locaux.

1. Les gens qu’ils embauchent consomment localement

Vous aimez que vos concitoyens franchissent les portes de votre commerce? Ça tombe bien. Vos médias locaux embauchent des gens qui paient un loyer, vivent, mangent et se divertissent chez des entrepreneurs locaux comme vous.

2. Ces médias eux-mêmes achètent peut-être chez vous

Ces médias dépensent eux aussi dans les commerces locaux. L’essence pour le véhicule de la station, la papeterie du bureau, le nettoyage des moquettes, l’entrepreneur qui a fait la rénovation du studio, etc. Autant de biens et de services qui sont achetés localement chez des entrepreneurs comme vous.

3. Ils connaissent votre milieu de vie et ceux qui y vivent

Tous les algorithmes de tous les médias sociaux du globe ne connaissent mieux la population locale que vos médias locaux. Pourquoi? Parce que vos médias locaux VIVENT dans votre milieu. Ils connaissent le profil socio-économique de la région et les habitudes des consommateurs à l’échelle locale.

4. Leur implication communautaire est à la fois directe et quantifiable

Comme entrepreneur, vous aimez participer au mieux-être de votre collectivité. Les médias locaux aussi. C’est encore plus vrai s’il s’agit de médias communautaires comme les nôtres. Collectes de fonds pour des organismes, événements communautaires, temps d’antenne offert gracieusement, etc.

5. Ils luttent 24/7 contre les ‘fake news’

Contrairement aux médias sociaux, vos médias locaux ne font pas que “s’auto-discipliner”. Ils sont assujettis à des codes de conduite, normes, règles et lois qui encadrent leurs activités médiatiques et journalistiques le plus possible.

6. On y traite avec des êtres humains

Lorsqu’on va dans votre commerce, on parle à des humains? Appelez votre média local pour planifier votre campagne publicitaire et vous y ferez aussi affaire avec des humains. Pas une foire aux questions ou encore un guide “Do it yourself” de 23 pages.

7. Ce sont les 1ers ambassadeurs touristiques de votre région

Lisez « En voyage, voici 6 choses que la radio fera pour vous mais pas l’iPod » et voyez le rôle que joue la radio dans la promotion touristique. Vous en serez étonné. Non seulement ça, mais puisqu’ils sont aussi en ligne, ces médias véhiculent également l’image de votre communauté par-delà les frontières.

8. Ils freinent la fuite des capitaux locaux vers l’extérieur

En assurant la promotion des commerces locaux, ils contribuent à freiner la fuite des capitaux hors de votre région. Lorsqu’on entend ou qu’on voit un annonceur local à la radio ou dans son hebdo, on est davantage tenté de dépenser son argent chez soi au lieu d’aller ailleurs.

9. Ils sont présents aux côtés des gens d’affaires locaux

Non, les PDG de Facebook et Twitter n’assisteront pas au prochain dîner-causerie de la Chambre de commerce locale. Pas plus d’ailleurs qu’il n’auront de kiosque à la prochaine exposition commerciale de la région.

Donc, la prochaine fois qu’on vous vantera les mérites des médias sociaux, dites-vous que vos médias locaux ont, eux aussi, leurs avantages.