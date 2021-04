Abandonnez l’enregistreur numérique portable, optez pour le smartphone

À défaut d’acheter un enregistreur numérique pour vous-même ou encore le journaliste à la station, vous pourriez sans doute considérer l’utilisation… d’un smartphone.

Pour peu que vous disposiez d’un bon microphone. Mais, ce n’est pas toujours le cas.

Heureusement, c’est exactement ce que des compagnies réputées comme Shure, Zoom et RØDE proposent avec leurs microphones enfichables qui transforment un smartphone en enregistreur numérique de haute qualité.

Chacune d’entre elles propose déjà toute une gamme d’autres produits électroniques qui sont gages de qualité, et qui, dans bien des cas, sont déjà connus dans de nombreuses stations de radio.

Quelques exemples de produits intéressants

À titre d’exemple, le modèle MV88 de la gamme Motiv de Shure est un microphone enfichable à prise Lightning qui se branche à votre appareil iOS et permet de réaliser des enregistrement de haute qualité. On le trouve en outre dans la boutique Amazon de Shure pour moins de 200 dollars canadiens.

Vous connaissez la marque japonaise Zoom, réputée en outre pour sa console PodTrak P8 dont je vous avais parlé en janvier ? Elle dispose aussi de modèles intéressants.

Je pense notamment au modèle iQ7, lui aussi à prise Lightning, qu’on trouve également sur Amazon pour environ 125 $CA, ainsi qu’à d’autres endroits sur le web.

Sinon, pour à peu près 115 $CA, le modèle iQ6 est disponible dans différentes boutiques en ligne, dont Best Buy ou encore Bureau en Gros.

Enfin, la compagnie RØDE n’est pas en reste elle non plus. Le VideoMic Me est dotée d’une connexion 3,5 mm TRRS (pointe, anneau, anneau, manchon) qu’on branche directement dans la prise pour casque d’écoute du smartphone.

Si vous disposez plutôt d’un appareil iOS, il existe aussi un modèle à prise Lightning. On déniche ces deux modèles à différents endroits, dont Gosselin Photo qui propose le premier exemple à moins de 85 $CA, puis le second avec prise Lightning pour environ 110 dollars canadiens.

Que ce soit pour vos enregistrements vidéo ou encore pour vos entrevues audio sur le terrain, voilà quelques produits qui feront un bien meilleur travail que le simple microphone de votre smartphone. Qu’en dites-vous ?

(Note : Par souci d’indépendance, ni l’ARC du Canada ni moi-même ne touchons d’avantage financier ou matériel de la part des entreprises mentionnées. Les liens NE SONT PAS sponsorisés et nous ne recevons aucune commission sur les ventes. Ces items sont simplement suggérés pour combler vos besoins et nous n’endossons aucune responsabilité quant à leur bon fonctionnement ou pas.)

