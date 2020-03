Améliorez votre réception cellulaire avec ces 8 conseils pratiques

De nos jours, profiter d’un bon signal cellulaire est essentiel, surtout lorsqu’on a réellement besoin d’appeler et d’être rejoint en tout temps et en tout lieu. Voici 8 conseils pratiques pour améliorer la réception de votre téléphone sans fil et continuer à faire et recevoir des appels lorsqu’il le faut.

Qu’on soit journaliste ou représentant publicitaire constamment en déplacement, il est important de pouvoir compter sur une façon fiable et rapide de joindre la station.

Or, il arrive quelquefois que le signal de notre appareil sans fil ne soit pas toujours à la hauteur de nos attentes.

En suivant ces 8 conseils, vous pourriez peut-être profiter d’un meilleur signal, ou, à tout le moins, continuer à passer des appels et en recevoir.

1) Servez-vous d’un amplificateur (booster) de signal

Il existe de petits appareils qui captent les signaux cellulaires trop faibles, les amplifient, puis les redistribuent dans une zone environnante.

Certains modèles peuvent être fixés à la maison ou au chalet afin d’améliorer la réceptivité en territoire éloigné, mais d’autres peuvent aussi être installés dans un véhicule.

Les modèles Mobile X6 et Mobile Z6 de la compagnie Smoothtalker en sont de parfaits exemples. Ils peuvent tous être alimentés par une prise enfichable dans l’allume-cigare de la voiture, sont fabriqués au Canada et sont homologués par Industrie Canada.

On en trouve dans tous les bons magasins où l’on vend des appareils électronique comme La Source, Best Buy et même sur Amazon en ligne.

Avertissement : Assurez-vous d’acheter un modèle capable de capter et redistribuer les fréquences cellulaires dont vous avez besoin. D’autre part, ces appareils ne vous donneront pas de signal si vous n’en avez pas dans le secteur. Ils ne font que capter les signaux qui sont faibles et les amplifient afin d’améliorer la réception sur votre téléphone.

2) Changez le type de réseau

Votre appareil est réglé pour utiliser préférablement les réseaux 3G et/ou 4G ?

Rendez-vous dans les paramètres réseau du téléphone, puis basculez sur un réseau 2G.

L’idée semble saugrenue, sauf que la technologie 2G est encore très répandue. Contrairement aux réseaux 3G et 4G de nouvelle génération, la 2G voyage mieux et elle est moins susceptible de subir des interférences.

Vous ne perdez rien à l’essayer. Si votre téléphone capte mal les signaux de nouvelle génération, peut-être connaîtrez-vous plus de succès en le forçant à utiliser le réseau 2G.

En prime, votre téléphone consommera aussi moins d’énergie, ce qui devrait vous en laisser davantage pour vos conversations. Pas mal, non ?

Astuce : Après avoir changé de type de réseau préféré, redémarrez l’appareil afin de forcer celui-ci à se reconnecter sur l’autre réseau s’il ne l’est pas déjà.

3) Trouvez la localisation des antennes à proximité

Une application comme Network Cell Info de WiLysis (sur Android) surveille la puissance de votre réception cellulaire et vous montre les antennes afin de profiter d’une meilleure couverture.

Aussi en version ‘lite’ (gratuite), cette dernière ne profite toutefois pas de toutes les fonctionnalités de la version payante.

Si vous possédez un iPhone, OpenSignal pour iOS (aussi sous Android) fait un travail tout à fait semblable.

Comme vous le feriez lors de vos déplacements avec ces applications, vous pouvez aussi vérifiez la localisation des antennes AVANT de vous déplacer grâce au site Canadian Cellular Towers Map de Steven Nikkel.

4) Rapprochez-vous des fenêtres

Vous faites un reportage publicitaire dans un commerce ? Au lieu d’installer votre kit de ‘remote’ dans le fond de la boutique, approchez-vous plutôt des fenêtres.

Ridicule, diront certains ? Sachez que les ondes cellulaires, comme celles des chaînes de télé et des radios hertziennes entre autres, sont susceptibles d’être bloquées par les parois des immeubles et d’autres obstacles comme le béton et l’acier.

Au sous-sol d’un commerce, il y a fort à parier que la réception cellulaire sera beaucoup moins bonne qu’au rez-de-chaussée près de la porte vitrée de l’entrée.

5) Essayez de tenir votre appareil différemment

Là encore, je risque peut-être d’en surprendre quelques-uns. Or, la façon dont vous tenez votre cellulaire pourrait affecter la réception cellulaire dans certains cas.

Qui a d’ailleurs oublié les problèmes d’antenne de l’iPhone 4 à l’époque ?

Il s’agit d’un problème certes de moins en moins répandu, mais qui peut quand même affecter certains modèles de téléphone moins récents.

Si votre appareil éprouve des difficultés à capter les ondes d’une telle façon, essayez de tenir autrement. Juste au cas.

6) Redémarrez le téléphone ou placez-le en mode Avion

En redémarrant le téléphone ou en le plaçant en mode Avion une trentaine de secondes, vous forcez l’appareil à rétablir la connexion cellulaire après qu’il soit rallumé ou que le mode Avion ait été désactivé.

À ce moment-là, l’appareil devrait essayer de récupérer le meilleur signal cellulaire.

S’il y a plus d’une antenne dans votre secteur, vous pourriez ainsi forcer le téléphone à décrocher d’un signal moins puissant afin qu’il se reconnecte sur un signal qui l’est davantage.

7) Optez pour des appels wifi

Si votre appareil est compatible et que votre fournisseur de téléphonie mobile offre ce service, voyez si votre téléphone est configuré pour passer et recevoir des appels via un réseau wifi.

En principe, si la réception cellulaire est inefficace et que vos paramètres ont été correctement réglés, votre téléphone pourrait basculer automatiquement en mode d’appels wifi afin que vous puissiez continuer à passer des appels et en recevoir.

8) Activez le mode itinérance de l’appareil

Votre fournisseur de services sans fil vous permet-il d’utiliser un réseau partenaire sans surcharge ? Profitez-en.

Dans les paramètres réseau de l’appareil, assurez-vous d’activer le mode itinérance (roaming, en anglais) afin d’utiliser les fréquences d’un réseau partenaire lors de vos déplacements.

Souvent, le mode itinérance est désactivé par défaut afin d’éviter des surcharges.

En terminant, vous avez des problèmes avec votre routeur wifi sans fil ? Lisez nos astuces pour que vous aimiez encore davantage votre routeur sans fil. Ça aussi, ça pourrait être très utile.