Animateur radio, un boulot de rêve pour les psychopathes?

Le milieu des médias serait particulièrement propice à y attirer des personnalités avec des traits… psychopathiques.

Un professeur en psychologie à l’Université d’Oxford, le Dr Kevin Dutton a rédigé un bouquin intitulé « The Wisdom of Psychopaths: What Saints, Spies and Serial Killers Can Teach Us About Success » dans lequel il expose les caractéristiques des psychopathes.

Et tout porte à croire que les professions liées au monde des médias seraient particulièrement propices à attirer les psychopathes, comme l’expose cet article paru sur le site de Radio Today.

Attention! On ne dit pas que les gens qui travaillent dans les médias sont tous des psychopathes, mais plutôt que le milieu serait propice à les y attirer.

Pas forcément des tueurs en série

Lorsqu’on pense à un psychopathe, on s’imagine immédiatement l’image d’un tueur en série. Comme Paul Bernardo ou, plus récemment, Luka Rocco Magnotta.

Mais, rassurez-vous. Comme l’explique le docteur Dutton, être psychopathe ne signifie pas nécessairement que vous deviendrez un tueur en série ou même que vous agirez au mépris des lois.

En revanche, si vous faites preuve d’énormément de charisme, de narcissisme et que, bien souvent, vous n’hésitez pas à écraser quelques pieds au passage pour atteindre le sommet de la pyramide, il se pourrait qu’effectivement vous ayez déjà un petit fond… de psychopathie.

Au sommet du palmarès des 10 métiers les plus susceptibles d’attirer les psychopathes, on retrouve des chefs de direction, communément appelés les CEO en anglais (chief executive officer).

Quoi de mieux en effet qu’un poste de direction d’une grande entreprise pour prendre des décisions froides et écraser quelques rivaux sur la voie du succès?

Vous riez? Sauf que la 2e et la 3e place de ce classement sont occupées par… les journalistes et les présentateurs dans les médias.

Oups!

Le monde des médias serait donc un terreau idéal où tout bon psychopathe non-violent peut s’épanouir professionnellement. Bref, l’endroit parfait où briller sous le feu des projecteurs et parler dans le dos de ses collègues pour gravir les échelons.

Le classement des métiers les plus susceptibles d’attirer des psychopathes est :

1. Chef de direction (CEO)

2. Journaliste

3. Présentateur dans les médias (ex. : un animateur radio)

4. Fonctionnaire

5. Policier

6. Membre du clergé (ex. : un curé)

7. Vendeur

8. Chirurgien

9. Avocat

10. Chef de cuisine

Les 5 grands traits de personnalités

En psychologie, il existerait 5 grands traits de personnalité, selon la théorie des Big Five. Bon, on sait tous qu’il y a beaucoup plus de traits de personnalité qui caractérisent les humains. Sauf que ces 5 traits sont les pivots autour desquels s’articulent en quelque sorte tous les autres.

Selon les scores obtenus dans chacun des traits de personnalité, on arrive à déterminer si l’individu a un potentiel psychopathique.

Chez les personnes œuvrant dans les médias, enfin plusieurs d’entre elles, il semble qu’on trouve très souvent des particularités qui sont justement propres aux psychopathes. L’égocentrisme, le narcissisme, la faculté de manipuler les autres, la soif de triompher à tout prix.

Alors, d’accord ou pas? Travailler dans les médias est-il un boulot de rêve pour un psychopathe?

Faites le test (en anglais) sur le site consacré au bouquin du Dr Kevin Dutton et voyez si vous avez… la tête de l’emploi.

P.S. J’ai obtenu un score de 5 sur 33, ce qui me classe à un très faible niveau. Ouf! J’en soupire d’aise.