L’ARC du Canada partagera ses bureaux avec L’APF

À compter du lundi 29 juillet 2019, les secrétariats nationaux de l’Alliance des radios communautaires (ARC du Canada) et de l’Association de la presse francophone (APF) auront pignon sur rue à la même adresse, soit le 1, rue Nicholas, Suite 1208, à Ottawa.

Depuis 2016, l’ARC du Canada et l’APF collaborent étroitement sur divers dossiers et sont toutes deux membres du Consortium des médias communautaires de langues officielles en situation minoritaire et d’autres initiatives conjointes mutuellement bénéfiques.

« Après ces longues années de relations entre nos deux organisations, nous avons enfin franchi le cap de nous réunir dans les mêmes locaux pour renforcer et améliorer la synergie créée au cours des dernières années », affirme le président de l’ARC du Canada, Alex Schmitt. « Je suis convaincu que cela va être bénéfique pour l’ensemble de nos membres et apporter de nombreuses opportunités dans l’avenir », a-t-il pris soin d’ajouter.

« L’APF se réjouit de cette nouvelle étape franchie avec notre partenaire, l’ARC du Canada », déclare Francis Sonier, président de l’APF. « En plus de faciliter le partage des expertises au sein de nos réseaux respectifs, l’APF et à l’ARC du Canada maximiseront leurs effectifs ce qui nous permettra d’investir davantage dans d’autres ressources visant à assurer la vitalité et la pérennité de nos médias membres », ajoute-t-il.

On peut aussi prendre connaissance du communiqué de presse émis conjointement par les deux organisations sur le site de l’Association de la presse francophone.