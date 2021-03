Audacity : 20 ans et une nouvelle version

Le célèbre logiciel d’édition sonore Audacity a soufflé 20 bougies sur son gâteau d’anniversaire en 2020. En pleine pandémie. La première version (0.8) ayant été lancée le 28 mai 2000.

Et, comme pour marquer le coup et entreprendre la prochaine décennie de façon remarquée, le célèbre logiciel gratuit et open source s’est offert récemment une version 3.0.0 qui apporte quelques améliorations intéressantes.

Du changement, mais rien de déstabilisant

D’entrée de jeu, qu’on se rassure. Personne ne sera perdu en ouvrant Audacity après l’installation de cette nouvelle mouture.

L’interface est la même et les fonctions du logiciel sont tout à fait semblables à ce qu’elles étaient jusque-là.

En fait, le principal changement tient surtout dans l’introduction d’un nouveau format de fichier (.AUP3).

La raison ? Faciliter la sauvegarde des projets qui, jusque-là, pouvaient causer certaines frustrations chez les usagers.

Il n’était pas rare en effet que certaines personnes subissent la corruption ou même carrément la perte d’éléments qui étaient stockées dans un dossier lié au projet.

Or, grâce au nouveau format .AUP3, il sera à peu près impossible de connaître de tels problèmes, puisque tous les éléments seront groupés dans un seul fichier au lieu d’être séparés dans un fichier .AUP et un dossier distincts.

On ne risque donc plus de se retrouver avec un projet auquel il manque des fichiers sonores lorsqu’on tente d’y retourner. Le logiciel ne fera donc qu’ouvrir un seul fichier pour recommencer là où nous étions.

D’autres améliorations intéressantes

Grâce à ce nouveau format de fichier .AUP3 et la récupération automatique, il sera beaucoup plus rapide et facile de recommencer à travailler sur un projet lors d’un éventuel plantage du logiciel.

D’ailleurs, selon les concepteurs, les tests ont démontré que l’ouverture d’un projet en .AUP3 étaient légèrement plus rapide qu’avec l’ancienne structure.

En revanche, la fermeture d’une session pourrait être un poil moins rapide si l’on réalise une sauvegarde, mais on nous indiquera précisément la progression de la sauvegarde.

On en a aussi profité pour introduire un nouvel outil d’analyse du son, qui devrait faciliter notamment la recherche des silences.

Quelques bogues ont également été corrigés lors de la publication de cette nouvelle version déjà disponible au téléchargement depuis le 17 mars 2021.

Notons en terminant que le logiciel d’édition sonore Audacity est offert sous Windows, MacOS, ainsi que Linux.

Pour connaître tous les autres changements apportés, on peut consulter cette page (en anglais seulement) : https://manual.audacityteam.org/man/new_features_in_this_release.html

Téléchargement du logiciel : audacityteam.org/download

(Source : Audacity)