Les avantages de la pub radio : l’auditoire ciblé

Je poursuis cette semaine ma série de textes sur les avantages de la publicité à la radio. Après avoir traité de mobilité la semaine passée, en voici un sur l’auditoire ciblé.

Ainsi, tous les mardis au cours des prochaines semaines, je continuerai d’expliquer quelques-unes des excellentes raisons de songer à la radio comme plateforme publicitaire de nos jours.

–

Bien atteindre le public ciblé

Comme d’autres médias, la radio offre l’avantage de pouvoir bien cibler les consommateurs.

Dépendamment de la station choisie pour la campagne publicitaire, le type de musique qu’on peut y entendre, les émissions proposées et le style d’animation, on atteindra grâce à la radio un public généralement fidèle et bien ciblé.

C’est connu. La radio a l’avantage d’être l’un des médias auxquels les gens s’attachent le plus. De fait, quand les gens choisissent une radio, ils y demeurent très fidèles.

Dans le cas des radios comme les nôtres, la diversité des émissions permettra d’atteindre des profils d’auditoires qui répondent encore plus parfaitement à la clientèle type qu’on souhaite atteindre.

Une émission destinée aux aînés sera le moment idéal pour annoncer une maison de retraite. Celle de musique jazz pour annoncer un bar Lounge. Tandis que le rendez-vous country du samedi matin sera probablement le moment parfait pour publiciser le concessionnaire local de camions lourds ou les activités du club de danse en ligne.

Demandez à votre représentant commercial qu’il vous fournisse une liste des émissions de la station. Voyez avec lui quels sont les meilleurs créneaux pour atteindre la clientèle que vous ciblez.

–

La localité est au cœur même de la cible

À part les hebdos locaux, assez peu de médias offrent une cible aussi bien localisée que la radio.

À titre d’exemple, les VPN (passerelles sécuritaires virtuelles) qu’utilisent de plus en plus d’internautes afin de préserver leur anonymat et contourner le ciblage géographique peuvent fausser considérablement le ciblage publicitaire. Et ça, bien sûr, c’est quand les publicités ne sont pas carrément disparues à cause des bloqueurs de publicité.

Sans compter qu’avec Internet, il faut en général déployer des efforts surhumains afin de générer des retombées aussi intéressantes que celles de la radio.

Pour la télé, hormis les grands centres urbains comme Victoria, Edmonton ou Winnipeg où il y a des chaînes sur place, celles-ci relaient la plupart du temps les émissions d’ailleurs au pays et le coût pour y annoncer est souvent si élevé que peu de petits commerces peuvent s’y offrir une campagne publicitaire intéressante.

Besoin de bien cibler un marché géographique et une tranche d’âge en particulier? Pensez radio.