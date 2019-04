Les avantages de la pub radio : l’exclusivité

Cette semaine, j’aborderai l’exclusivité parmi les avantages de la publicité radiophonique.

La fréquence est un facteur important dans la publicité. Et dieu sait qu’en matière de fréquence, la radio peut vous en offrir.

Mais plus encore que la fréquence, ce qu’offre la radio et que relativement peu d’autres médias peuvent offrir, c’est l’exclusivité. Le saviez-vous?

À vous la place !

Sérieusement.

Si vous choisissez une case horaire particulière et que vous convenez avec votre représentant d’une protection qu’on appelle du produit ou encore du client, la radio peut vous l’offrir.

La protection en termes de « produit », c’est vous assurer qu’aucun autre produit semblable au vôtre ne sera annoncé dans un délai prédéterminé, disons par exemple dans un délai de cinq minutes.

Si vous êtes restaurateur et annoncez votre comptoir à crème-glacée durant l’été, vous pourriez convenir avec votre représentant qu’aucun autre bar laitier, fabricant de crème-glacée ou restaurant n’annoncera de crème-glacée, et ce, dans un délai de cinq minutes avant et après votre annonce.

Imaginez en pleine canicule estivale. À l’heure de grande écoute à midi. Vous profitez de l’exclusivité des pubs de crème-glacé pendant tout le bloc publicitaire au complet. Wow!

Sur Internet, le premier annonceur qui aura surenchéri plus haut que votre mise apparaîtra systématiquement à la place que vous convoitiez pour votre bannière. Pas drôle, dites-vous?

Si vous bénéficiez d’une protection du «client », aucun compétiteur semblable à vous ne pourra annoncer dans le même bloc publicitaire.

Certaines radios disposent déjà de semblables protections de base dans leur plan de vente et les ajustent selon l’entente conclue.

D’autres n’en ont pas mais peuvent vous l’offrir moyennent de légers suppléments.

Discutez de la question avec votre représentant commercial. Est-ce possible d’obtenir une exclusivité à telle heure et dans telle émission?

Rien n’est impossible en ce bas monde lorsqu’on discute entre partenaires.

Ça peut même être beaucoup plus encore

Si vous le souhaitez, vous pourriez même vous offrir l’exclusivité dans une émission complète.

Carrément !

Les plans de commandite permettent entre autres à une entreprise de s’offrir les meilleurs espaces publicitaires dans certaines émissions, voire même une exclusivité totale dans certains cas.

C’est possible à la radio locale mais assez peu probables dans plusieurs autres types de médias.

Vous trouverez par exemple assez peu d’annonceurs locaux qui seraient capables de s’offrir l’exclusivité des annonces publicitaire dans la prochaine parution de l’hebdo local et encore moins à la télé.

Mais une émission radio entière d’une heure sur la chasse? pourquoi pas?

Vous pourriez facilement être LE commanditaire exclusif d’articles de chasse et de pêche, si vous le souhaitez. Tout dépend évidemment de la somme investie, mais ça se fait.

Après tout, la radio est l’un des médias les plus versatiles d’entre tous.