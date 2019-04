Les avantages de la pub radio : la rapidité

Depuis quelques semaines, je traite des avantages de la pub radio pour joindre vos clients potentiels. J’ai évoqué en outre la mobilité et l’auditoire ciblé, mais cette semaine je parle de rapidité.

Ici et maintenant

La rapidité d’exécution joue beaucoup en faveur de la radio.

On n’en parle pas suffisamment assez, selon moi. Parce que c’est l’un des avantages incontournables de la radio par rapport aux autres médias.

Rien ne vaut évidemment une bonne campagne de publicité planifiée à l’avance. On connaîtra ainsi presque à la seconde près le moment où chaque spot publicitaire passera en ondes.

Sauf qu’il arrive certaines circonstances où il faut opérer vite, comme une crise majeure, un cataclysme, une rupture de stock momentanée, etc.

Bien sûr, Internet offre une rapidité d’exécution phénoménale quand vient le temps de transmettre l’information. Ça, il faut bien le reconnaître.

Mais on ne parle pas forcément de transmettre de l’information ici. On parle plutôt de publiciser votre commerce.

Voyons ça d’un peu plus près…

Quand il faut faire vite et bien

Les délais de production d’une publicité radiodiffusée sont nettement inférieurs à ceux de tout autre média.

De plus, la production radio est à la fois relativement simple et peu coûteuse.

Oubliez les épreuves photographiques pour l’imprimé, les tournages en studio pour la radio ou encore le design graphique d’un affichage Web.

On devra mettre des heures voire même des jours pour échafauder une campagne publicitaire à la télévision.

À la radio, avec une bonne idée et un texte solide, un bon spot de publicité peut sortir en l’espace d’à peine quelques heures, et ce, de la commande jusqu’à la mise en ondes, en passant par la conception et l’enregistrement.

Attention! Je ne dis pas qu’une campagne ne se planifie pas d’avance et qu’on peut faire ça systématiquement.

Mais au besoin, il est tout à fait possible de créer quelque chose de percutant et efficace en un laps de temps relativement court.

Internet demande aussi passablement de temps pour que vous puissiez disposer d’une bannière publicitaire qui soit vraiment efficace. On perdra aussi pas mal de temps à ajuster les règles d’enchères et choisir les bons mots-clés si l’on souhaite apparaître suffisamment souvent et aux bons endroits.

On l’a maintes fois répété. Les pertes en matière de publicité Web sont faramineuses dans bien des cas.

De son côté, et c’est dans le meilleur des cas, le journal ne pourra vous offrir qu’une publicité le lendemain matin ou même le surlendemain.

L’affichage extérieur? Autant ne pas en parler tellement les délais sont longs.

En quoi cette rapidité est-elle l’un des avantages de la pub radio?

Pour une entreprise de location d’outils, c’est cette rapidité d’exécution qui permet en outre d’annoncer rapidement des pompes à eaux en location lorsque survient une crue printanière soudaine.

Au fond, qu’est-ce qu’une pub radio? C’est d’abord et avant tout une voix qui porte un message.

Je répète ce que j’écrivais plus haut. C’est évident qu’une bonne campagne se prépare à l’avance.

Il faut choisir les bonnes plages horaires. Rédiger un texte convaincant. Produire un message qui se démarquera. Ajouter des éléments voire même corriger au besoin. Tout ça doit être préparé. Sauf que…

Dans certains circonstances, il suffit d’un appel à votre représentant commercial pour qu’un bon texte soit rédigé en quelques minutes et qu’un message live soit lu en ondes par l’animateur.

En moins de temps qu’il n’en faut pour crier « À l’aide! », toute la communauté où louer des pompes afin de vider l’eau du sous-sol.

Pas d’étapes de graphisme et de design, de traitement de l’image, d’impression, etc. Autant de procédés qui alourdissent le processus, qui coûtent cher et qui prennent passablement de temps.

La radio, c’est le média de la rapidité. Tirez donc profit de cet avantage.