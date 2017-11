La Fondation canadienne pour le dialogue des cultures, en collaboration avec l’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne, a lancé récemment son tout nouveau projet intitulé « Baldwin et La Fontaine : vers le gouvernement responsable! » qui s’inscrit en marge des célébrations du 150e anniversaire de la Confédération canadienne.

On souhaite souligner de cette façon l’apport des deux hommes politiques à l’édification du pays tel qu’on le connait aujourd’hui. Un guide pédagogique et un concours national se retrouvent dans les deux langues officielles sur le site Web exclusif du projet.

Le projet vise à faire connaitre aux étudiants des écoles secondaires, des collèges et des universités, ainsi qu’à la population en général, les événements qui ont mené vers le gouvernement responsable.

« Ce genre d’initiative donne la chance aux jeunes Canadiennes et Canadiens de mieux comprendre les événements qui ont contribué à la construction du Canada d’aujourd’hui », indique M. Guy Matte, directeur général de la Fondation.

Une cinquantaine d’étudiants et étudiantes d’établissements d’enseignement membres de l’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne ont par ailleurs produit quatre documentaires relatant l’avènement du gouvernement responsable et le rôle joué par MM. Baldwin et La Fontaine.

Lien connexe : http://baldwinlafontaine.ca

Photo : D. Gordon E. Robertson [CC BY-SA 3.0 ou GFDL], via Wikimedia Commons