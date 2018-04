Blogue : 6 idées pour vous aider à trouver des idées

Je vous aide à régler vos petites pannes d’iinspiration qui surviennent lorsque vous devez écrire un billet de blogue.

Voici 6 excellentes façons de trouver des idées si celles-ci vous font défaut. Et dieu sait que ça peut arriver.

1. Essayez l’un de ces 8 générateurs de titres de blogue

D’habitude, on choisit son titre après avoir écrit le texte. Là, on va faire tout le contraire.

Vous tapez un ou quelques termes sur lesquels vous désirez écrire, puis vous pressez la touche ‘Enter’ ou cliquez un bouton.

Hop! En deux temps trois mouvements, on vous fournit des idées pour votre prochain texte.

Quoiqu’ils soient en anglais, ces outils peuvent être très utiles.

2. Consultez les tendances dans Google Trends

Vous écrivez sur l’actualité? Encore faut-il savoir ce qui fait l’actualité sur le Web.

Pour ça, il y a Google Trends. Un outil qui vous montre les sujets les plus tendances du moment sur la toile.

Suivez-y l’évolution des recherches sur les tendances les plus chaudes, les sujets apparentés ainsi que d’autres informations. Très utile si l’on tient un blogue qui traite des grands enjeux de société.

3. Lisez d’autres blogues semblables au vôtre

Non, non. Je ne vous dis pas de copier mais plutôt de vous inspirer librement.

Quelqu’un a écrit un texte renfermant 10 façons de régler un tel problème. Alors, soyez plus précis ou plus détaillés.

Par exemple, écrivez à propos des 12 manières de combattre le même problème… mais différemment de tout ce qu’on vous a appris jusqu’à maintenant.

En passant, Pablo Picasso disait : « Les bons artistes copient, les grands artistes volent. »

4. Révisez et rafraîchissez vos anciens textes

Le Web évolue constamment. Rafraîchir vos anciens textes n’est jamais une mauvaise idée.

Relisez vos vieux écrits. Voyez quels liens sont devenus inopérants et rajoutez-en plutôt qui fonctionnent. Bonifiez votre texte avec de nouvelles références qui sont parues depuis sa parution initiale. Corrigez des statistiques pour de plus récentes. Ajoutez l’opinion d’un expert qui a été prononcée depuis la rédaction de votre texte. Etc.

5. En même temps, relisez les commentaires des internautes

Vous avez écrit un excellent texte qui a recueilli de nombreux commentaires? Peut-être un lecteur vous a-t-il posé une question ou a-t-il émis une opinion qui mériterait une réponse approfondie. Bingo! Vous tenez peut-être là votre prochaine source d’inspiration.

6. Écumez les forums de discussion

Les forums de discussion datent (presque) des premiers balbutiements d’Internet. Ils demeurent néanmoins des espaces très fréquentés en ligne.

Jetez un oeil aux forums où l’on discute des thématiques auxquelles vous vous intéressez. Peut-être des participants soulèvent-ils des interrogations qui méritent d’être approfondies.

Et puis, est-ce que ces suggestions vous inspirent? En connaissez-vous d’autres?