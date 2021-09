Ces 6 outils gratuits pour la rédaction deviendront vos plus précieux alliés

Vous rédigez des nouvelles pour les bulletins en ondes ou la publication sur le site de la radio ? Peut-être écrivez-vous aussi des publicités ? Il vous faut absolument ces 6 outils entièrement gratuits pour vous aider.

1 – Comptez les caractères et les mots

Parfait pour compter le nombre de caractères, de mots et de phrases. Mieux, on vous donne la fréquence de répétition des mots principaux, ainsi que le temps de lecture du texte.

Idéal pour calculer le temps que vous mettrez à lire un texte de nouvelles ou une publicité.

2 – Mesurez le degré de lisibilité de votre texte

Pour être bien compris, il faut s’adresser aux gens afin qu’ils comprennent. Scolarius est un outil gratuit d’analyse de lisibilité et de compréhension de texte.

Tapez ou collez votre texte dans la boîte et sélectionnez le contexte dans lequel il sera utilisé (ex. : articles/nouvelles, éditorial, etc.).

Vous obtiendrez un score entre 50 et 250 proportionnel au niveau de difficulté, du niveau primaire (50 à 89) jusqu’au degré universitaire (190 et plus).

3 – Corrigez l’orthographe et la grammaire

Scribens est probablement le meilleur correcteur d’orthographe et de grammaire gratuit. Attention ! Je ne dis pas qu’il est LE meilleur d’entre tous. Je dis qu’il l’est sans doute… parmi les gratuits.

P.S. Si vous cherchez quelque chose de payant, inutile de m’étendre sur la réputation d’Antidote ($). Sinon, Le Robert Correcteur ($) n’est pas dénué d’intérêt lui non plus.

4 – Conjuguez les verbes aisément

Honnêtement, rien ne bat selon moi le bon vieux Bescherelle. Il propose la conjugaison aux temps simples et composés, ainsi que dans la forme active et passive.

Mieux encore, il offre la conjugaison selon que vous utilisiez l’orthographe traditionnelle ou révisée.

5 – Trouvez la définition d’un mot

Une référence bien connue, le dictionnaire français Larousse en ligne demeure assurément parmi les plus connus. On y retrouve 135 000 définitions, 90 000 articles et 92 000 synonymes.

J’apprécie particulièrement l’outil qui permet d’entendre la prononciation d’un mot en cliquant sur l’icône rouge en forme de haut-parleur.

6- Comptez les syllabes

Savoir où mettre un trait d’union pour séparer un mot sur la ligne suivante. Voilà parfois un casse-tête. Mais, pas si vous utilisez cet outil de division et de comptage des syllabes.

Vouez verrez en outre que le mot anticonstitutionnellement est peut-être formé de 25 caractères mais qu’il ne renferme 11 lettres distinctes (a, c, e, i, l, m, n, o, s, t, u).

Et, puisque c’est la raison pour laquelle vous l’utiliserez, on peut le séparer en 9 syllabes distinctes.

Quels sont vos outils préférés d’assistance à la rédaction ? N’hésitez pas à les partager avec nous.