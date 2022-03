Ces petites choses que toute radio devrait savoir en période électorale

Comme des élections générales auront lieu en 2022 en Ontario, il serait bon pour les radiodiffuseurs ontariens, comme pour les autres d’ailleurs au pays, de connaître certaines règles à respecter lors d’une campagne électorale et pendant les élections.

La Loi sur la radiodiffusion est votre première référence

La Loi sur la radiodiffusion stipule en outre à l’article 3 (1)d)(i) que le système canadien de radiodiffusion devrait servir à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure culturelle, politique, sociale et économique du Canada.

En ce sens, le système de radiodiffusion ne devrait pas servir à saboter ou enrayer notre structure politique, mais plutôt, au risque de me répéter, la sauvegarder, l’enrichir et la renforcer.

Est-ce que ça signifie qu’on n’a pas le droit d’exprimer d’opinions divergentes ? Pas du tout. Loin de là.

Un peu plus bas dans l’article en question, on mentionne d’ailleurs que la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait, dans la mesure du possible, offrir au public l’occasion de prendre connaissance d’opinions divergentes sur des sujets qui l’intéressent. [article 3 (1)i)(iv)]

Cela étant dit, malgré la refonte actuelle de la Loi, nulle part il n’est mentionné que les radiodiffuseurs pourront faire entorse à de semblables énoncés. Bref, continuons à faire preuve tant de rigueur que de professionnalisme.

Des directives claires et nettes existent sur le site du CRTC

En plus des mentions qui sont faites dans la Loi sur la radiodiffusion par rapport à la politique canadienne, sachez d’autre part qu’il existe aussi des directives à l’intention des télés et des radios, ainsi que les fournisseurs de services de télévision pendant une élection.

On peut consulter ces directives sur le site du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).

On y parle entre autres choses du temps d’antenne qui doit être consenti de façon équitable, de la couverture équitable des candidats, ainsi que divers autres sujets.

Si le CRTC énonce ces directives aux radiodiffuseurs, tant pour les élections fédérales que municipales et provinciales, il importe de spécifier que d’autres règles peuvent aussi être préparées par le gouvernement de la province, voire même votre municipalité.

Suivez aussi les règles provinciales et municipales

Dans ce texte, on parle évidemment du gouvernement de l’Ontario et des élections qui se dérouleront en 2022.

Mais, ce serait aussi une bonne idée, pour les radios des autres provinces, qu’elles s’assurent de suivre elles aussi les directives de leur gouvernement provincial, et même leur municipalité lorsque des élections s’y tiennent.

À titre d’exemple, la province de l’Ontario énonce sur le site d’Élections Ontario, une série de règles applicables aux médias. Ça va de la divulgation des résultats, jusqu’à la tarification publicitaire, en passant par la couverture des partis et leurs candidats.

La morale de l’histoire ? En cas de doute, consultez les hyperliens ci-dessus et suivez les règles.

Vous ne devriez pas, à titre d’exemple, favoriser l’élection d’un candidat plutôt qu’un autre, ou encore appeler les citoyens à boycotter un scrutin.

Non seulement en va-t-il de la santé de notre démocratie, mais d’abord et avant tout de la crédibilité de nos médias.