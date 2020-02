Sachez choisir les bons écouteurs pour vos besoins

Vous cherchez de bons écouteurs? Voyons ça ensemble de plus près.

Votre choix pourrait être motivé par une multitude de facteurs. Est-ce un achat personnel ou professionnel?

Les écouteurs seront-ils utilisés essentiellement pour des émissions musicales ou plutôt des émissions parlées?

Seront-ils utilisés par plusieurs personnes, dont certaines d’entre-elles pas forcément délicates avec le matériel?

S’il s’agit d’écouteurs pour la radio ou la production, il est important que ceux-ci soient suffisamment de qualité pour offrir un bon rendu audio. C’est quand même un outil de travail primordial dans le domaine.

Quelques astuces que vous devriez considérer

1) S’il s’agit d’un achat personnel, peut-être pourriez-vous considérer les boutons (earbuds) qu’on insère dans l’oreille.

En revanche, s’il s’agit d’un achat pour la station et que plusieurs personnes sont appelées à les porter, vous aurez compris qu’un casque d’écoute pleine grandeur qui couvre les oreilles sera plus approprié. Pour des raisons de confort et de salubrité bien sûr.

2) Si vous optez pour un casque d’écoute plein format, assurez-vous que les coussins couvrent bien l’oreille plutôt que de simplement s’y déposer. Vous profiterez ainsi d’un meilleur confort lors d’un port prolongé, en plus d’une bonne isolation des bruits ambiants. Le son ne sortira ni n’entrera pas les bords.

De plus, un casque d’écoute qui épouse le contour de l’oreille plutôt que de simplement s’y déposer empêchera le retour de son (feedback) si désagréable tant pour l’animateur que les auditeurs.

En voici quelques exemples : DT 770 PRO de beyerdynamic, K702 de AKG ou DT 150 de beyerdynamic.

3) Idéalement, évitez les écouteurs sans fil dont les piles risquent de tomber en panne au mauvais moment. Surtout les casques Bluetooth bon marché susceptibles d’interférence ou de rupture de connexion.

Optez pour un casque dont la connexion est solidement rattachée et, idéalement, d’un seul côté du casque. Pourquoi?

Pour la liberté de mouvement qu’ils offrent et parce que ces casques sont généralement renforcés.

Attention! Je ne dis pas qu’un casque avec un fil qui passe de chaque côté ne sera pas bon. C’est simplement qu’ils sont plus difficiles à enfiler et à enlever. Souvent, le fil se tortille aussi beaucoup plus facilement.

Si vous optez tout de même pour un casque avec un fil rattaché de chaque côté du crâne, assurez-vous qu’au moins les connexions soient bien solides et que les fils ne s’arracheront pas au moindre geste un peu brusque.

4) De bonnes marques pour la radio ? Sans ordre de préférence, Audio-Technica, AKG, beyerdynamic et Sennheiser proposent toutes d’excellents produits. Certaines marques proposent des modèles avec appui-tête s’ajustant parfaitement à n’importe quelle forme et grosseur de crâne.

5) Enfin, vérifiez l’embout de branchement (jack). Les bons écouteurs professionnels de studio sont créés pour les prises 1/4 de pouce (6,35 mm), alors que les écouteurs domestiques se branchent dans les prises 1/8 de pouce (3,5 mm).

Si les écouteurs que vous achetez sont équipés d’un embout 1/8 de pouce (3,5 mm) avec un adaptateur 1/4 de pouce (6,35 mm) à enfiler, c’est souvent un bon indice que le casque est d’abord destiné à un usage domestique plutôt que professionnel.

Dans les studios, les prises de branchement sont de format 1/4 de pouce (6,35 mm).