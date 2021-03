Collecter des fonds : 20 idées pour y arriver… sans présence du public

Faire une collecte de fonds sans la présence du public, est-ce possible ? Absolument. En voici pas moins de 20 exemples.



AVIS : Les suggestions ne sont formulées qu’à titre indicatif et ne constituent d’aucune façon un appui. Nous ne sommes responsable d’aucun contenu affiché sur les plateformes externes. Celles-ci n’ont d’ailleurs versé aucune rétribution pour apparaître dans ce texte.

1. Enchères en ligne

Des plateformes telles que les canadiennes Followmybid, Eclipse ou Signature Pro permettent d’organiser et de gérer des ventes aux enchères automatisées assez facilement et rapidement. À la rigueur, le site bien connu eBay pourrait aussi vous aider à recueillir des fonds au profit de votre organisation.

2. Loterie virtuelle moitié-moitié

The Lottery Factory Global dispose d’une licence d’exploitation en vigueur partout au pays. Le site permet de tenir des tirages de type moitié-moitié. Un concept déjà bien connu. Parmi nos membres, la station Codiac FM a recours à ce service.

3. Spectacle virtuel

Il est possible d’attirer des spectateurs… à un spectacle virtuel. La pandémie l’a démontré. Alors, pourquoi pas un concert-bénéfice virtuel ? Un exemple, le site québécois Lepointdevente.com permet de croiser sa plateforme de billeterie avec plusieurs fournisseurs de diffusion comme Zoom, YouTube, Skype, etc.

4. Dons spontanés

C’est à peu près l’équivalent de la boîte de dons près de la caisse du supermarché. Ici, elle a toutefois été remplacée par un bouton virtuel sur votre site web. Pour ça, Paypal propose entre autres une série de boutons prêts à être configurés.

5. Mur virtuel des donateurs

On en voit dans différentes organisations (hôpitaux, musées, etc.). On affiche les noms des plus généreux donateurs sur les murs. Créez un mur virtuel des donateurs en page d’accueil de votre site web et affichez-y pour une durée prédéterminée l’identité de vos plus généreux contributeurs.

6. Kit de dégustation chez soi

Au lieu d’un 5 à 7 en public, un traiteur ou un restaurateur crée de petites boîtes de dégustation qu’on passe ramasser sur place. Une partie des profits va à votre organisation, l’autre au resto ou au traiteur. On peut même faire d’une pierre trois coups. On encourage 1) votre organisme et 2) un commerce local, et, mieux encore, on peut même 3) faire découvrir les aliments de producteurs locaux et régionaux.

7. Message vidéo personnalisé d’une célébrité

Vous avez la chance de compter sur une vedette bien connue dans votre région ? Offrez la chance à un nombre de donateurs d’un montant prédéterminé de recevoir une vidéo personnalisée de cette vedette. Ex. : les 20 premières personnes qui donnent au moins 100 $ recevront une vidéo personnalisée avec des salutations, un petit numéro spécial et les remerciements de telle chanteuse ou tel humoriste.

8. Portes ouvertes virtuelles

Si les gens n’ont jamais le privilège de visiter certains espaces inaccessibles de votre organisation, faites une visite guidée virtuelle contre des contributions volontaires. Qu’il s’agisse de la radio communautaire dont les visiteurs n’ont jamais visité les studios de production, ou encore un refuge pour petits animaux, vos supporteurs apprécieront sans doute la visite guidée. Même virtuellement.

9. Conférence virtuelle

Comme pour un concert-bénéfice (voir le point No. 3), on peut aussi organiser une conférence virtuelle (payante) avec un conférencier de renom. Un sportif professionnel qui relate les moments marquants de sa carrière. Un motivateur qui donne des trucs pour gérer son stress. Etc. Les idées sont infinies.

10. Vente d’objets promotionnels exclusifs

Sacs écologiques, masques protecteurs, tabliers pour la cuisine, etc. Les objets conçus spécialement pour les levées de fonds sont très appréciés. Chez certains fournisseurs, vos supporteurs peuvent même y acheter vos produits directement, sans que vous deviez conserver un inventaire de produits.

11. Pool de hockey ou de baseball

À défaut d’assister à des matchs dans les estrades, les amateurs aimeront peut-être l’idée de prendre part à un pool de hockey ou de baseball organisé au profit de leur organisme préféré. Pour en assurer la gestion, le site PoolExpert.com est bien connu.

12. Vente de sapins de Noël

Selon que vous vouliez y mettre plus ou moins d’efforts, Bôsapin pourra vous aider l’automne prochain pour votre campagne de financement en vendant des sapins de Noël. Soit vous choisissez de mettre la main à la pâte, soit vous optez pour la formule pratiquement clé en main. La seule chose ou presque qu’il vous restera à faire, c’est de publiciser votre campagne de levée de fonds.

13. Gala concours virtuel d’amateurs

Vous établissez un tarif d’inscription (ex. : 20 $) et invitez les artistes amateurs à présenter une prestation virtuelle. Une partie de la cagnotte sert à remettre des bourses aux meilleures performances, l’autre partie reste à l’organisation. Un panel d’invités indépendants et impartiaux juge les performances, tandis qu’un pourcentage des points peut être attribué par le vote populaire des internautes. Sur votre site ou vos réseaux sociaux.

14. Marche (ou course à pied) virtuelle

On ne peut se réunir pour une marche ou une course en groupe ? Qu’à cela ne tienne. Chacun marche ou court de son côté. On peut marcher dehors, si on le souhaite. Ou même chez soi, à l’intérieur. On paie les frais d’inscription, on marche la distance déterminée et l’on reçoit un dossard officiel ainsi que quelques autres objets souvenirs.

15. Infolettre de sollicitation

Grâce à des outils comme Mailchimp, SendFox, etc., préparez un courriel de sollicitation à vos contacts dont vous connaissez déjà leur sympathie envers l’organisation et qui vous ont donné l’autorisation de les contacter. Lisez notre texte sur l’infolettre pour d’autres conseils.

16. Bingo radiophonique

Nos radios communautaires le savent déjà. Enfin, disons plusieurs d’entre elles. Un bingo radiophonique demande certainement une bonne logistique. Cela étant dit, il permet souvent de générer de beaux profits, comme en témoigne cet article paru dans La Tribune.

17. Radiothon

Encore ici, la formule est plutôt bien connue de plusieurs stations radiophoniques. Néanmoins, des organismes communautaires l’ignorent, mais l’idée permet pourtant de lever d’importantes sommes d’argent. À titre d’exemple, ce radiothon de la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants aura permis de recueillir 1,2 M$ l’an dernier avec l’appui de trois radios montréalaises.

18. Collecte de dons Facebook

Facebook met un outil à la disposition des organismes à but non lucratif afin de recueillir les dons. Vous pourriez sans doute organiser la vôtre, si vous ne connaissez pas le programme mais avez déjà une présence sur la plateforme sociale. Les explications sont par ici.

19. Exposition ou vernissage virtuel

Une exposition virtuelle de photos ou de tableaux pour laquelle les spectateurs doivent payer pour accéder. C’est le principe du mur payant (paywall) qu’utilisent certains journaux afin d’accéder à leurs contenus journalistiques en ligne. Sauf qu’ici, ce sont plutôt les œuvres d’un peintre ou d’un photographe local qu’on expose en primeur dans votre galerie virtuelle au profit de l’organisme.

20. Dons paritaires

Certaines corporations et entreprises disposent d’un programme de don paritaire. C’est le cas en outre de la Croix-Bleue Medavie, Caterpillar et de nombreuses autres. Suggérez à vos sympathisants de s’informer auprès de leur employeur s’il dispose d’un tel programme. Peut-être l’employeur de votre généreux donateur accepterait-il de doubler le don qui vous est consenti.