Comment créer des apps natives iOS et Android avec son site WordPress

Certes, avec appful (site web | plugiciel WordPress), vous devrez allonger plusieurs dollars de plus qu’avec d’autres outils semblables.

On parle de 109 $US pour la version basique et jusqu’à 355 $US par mois pour la version entreprise.

Toutefois, à ce prix-là, avec la version entreprise, vous bénéficierez de toute une gamme d’avantages.

À titre d’exemple, vous n’aurez pas à payer pour un compte développeur d’Apple (99 $US par année) afin de maintenir votre application dans l’App Store.

Le look m’apparaît aussi beaucoup plus soigné qu’avec les solutions bon marché. Votre application pourra aussi être consultée sur une gamme d’appareils plus étendue, dont l’Apple Watch.

Rien ne vous empêche de tester avant d’acheter. Vous ne paierez pour le résultat final et la soumission aux boutiques d’applications qu’une fois entièrement satisfait du résultat.

MobiLoud (site web | plugiciel WordPress) facture de 200 $US par mois (170 $US lorsque payé annuellement) pour la version d’entrée de gamme, et jusqu’à 500 $US par mois pour un compte corporatif.

Ceci étant dit, la promesse des résultats est à la hauteur de la facture. Les services de conversion peu coûteux peuvent être satisfaisants lorsqu’on a un site assez peu élaboré.

Un service plus évolué vous offrira en revanche des fonctions plus sophistiquées.

La version Canvas de MobiLoud permet justement de créer des applications en utilisant exactement le thème WordPress de votre site, tous vos plugiciels et les fonctionnalités du site.

En effet, tout ce qui caractérise votre site sera fonctionnel dans les applications pour Android et iOS.

En voici un exemple avec un lecteur vidéo YouTube (à 00:10 secondes) imbriqué dans une page, ainsi que le défilement latéral.

AppPresser (site web | plugiciel WordPress) est sans doute l’un des plus connus du genre. Sa tarification va de 59 $US à 129 $ par mois (facturation annuelle) ou 79 $US à 149 $US par mois (facturation mensuelle).

Ceci étant dit, c’est l’un des outils qui intègre le mieux certaines des fonctionnalités les plus courantes de WordPress comme WooCommerce pour maintenir une boutique en ligne, ainsi que BuddyPress pour la socialisation.

Jetez un oeil à la chaîne YouTube d’AppPresser pour voir différentes démonstrations.

En terminant…

Si vous souhaitez vous tourner vers une application web progressive (PWA) semblable à notre site NosRadios.ca, je vous suggère ce dernier produit.

C’est le plugiciel qu’on utilise pour NosRadios.ca. Le résultat est bluffant, et ce, gratuitement.

Avec Super Progressive Web Apps (site web | plugiciel WordPress), vous reproduirez fidèlement l’interface et l’expérience de votre site web. Celui-ci s’ouvrira ensuite dans le navigateur mais avec le comportement d’une application mobile.

Ceci étant dit, la version Pro (tarif de base à 99 $US par année pour 1 site web) offre des fonctions avancées. Ex. : notifications poussées aux utilisateurs, soutien de l’équipe technique, création d’un paquet (APK) pour transformer le site en application Android, statistiques de fréquentation et d’installation avancées, etc.

Vous pourrez donc l’essayer en version PWA pour voir s’il vous satisfait, puis convertir ensuite le site en application Android si vous le souhaitez.