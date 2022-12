Comment une radio peut générer des revenus de 8 autres façons que la publicité

Encore de nos jours, des radiodiffuseurs se considèrent uniquement comme de simples… radiodiffuseurs. Pourtant, ils ont une multitude d’outils en main pour générer des revenus autrement qu’avec la publicité. En voici 8 brillants exemples…

Voyez plus loin que la portée de votre antenne

Lors d’une conférence que j’avais prononcée en 2017, j’avais exposé des faits et des statistiques qui, contrairement à certaines idées reçues, démontraient clairement que la radio traditionnelle était loin d’être morte et enterrée.

Dans ma présentation « Faussetés et vérités : nouveau médias vs médias traditionnels », je souhaitais abattre certains mythes qui subsistent quant au « déclin » apparemment catastrophique des médias traditionnels, dont la radio par ondes terrestres.

Du même souffle, je voulais toutefois faire prendre conscience aux gens qu’il est tout à fait conciliable de posséder une licence de radio, tout en sautant à pieds joints dans l’univers des nouveaux médias et autres plateformes numériques.

Permettez-moi de reprendre aujourd’hui quelques-unes des suggestions qui j’avais formulées à ce moment-là.

Des idées pour générer des revenus autrement qu’en vendant simplement du temps d’antenne, et qui sont parfaitement compatibles avec le cœur de vos activités, votre ‘core business’ comme on dit en anglais.

8 sources de revenus qu’une radio comme la vôtre peut exploiter

Voici une liste d’au moins 8 produits ou activités connexes à réaliser en parallèle à vos activités radiophoniques traditionnelles.

Qu’avez-vous actuellement au sein de votre organisation? Des professionnels de l’animation radio. Un ou même peut-être deux studios de production sonore bien équipés.

Vous avez aussi des talents créatifs en rédaction et en édition sonore. Un département de vente commerciale. Un service de facturation bien rodé. Etc.

Voici donc 8 façons de mettre ses forces à votre profit et générer des revenus autrement qu’à travers la vente publicitaire et les levées de fonds.

1) Des messages d’accueil et de mise en attente téléphonique

Offrez vos services d’enregistrement de messages pour les systèmes téléphoniques automatisés.

Avec de la musique sous licence CC0 (Creative Commons) inscrite au domaine public, produisez les bandes sonores qui seront entendues pendant que les clients seront en attente. Vous éviterez ainsi de devoir vous plier aux règles en matière de droit d’auteur et de reproduction.

Sinon, utilisez des outils comme Amper ou SOUNDRAW, afin de créer vos propres musiques libres de droit grâce à l’intelligence artificielle, sans devoir verser de redevances supplémentaires.

2) Des livres audio

Ce phénomène de société est en ébullition; les livres audio sont très populaires. On les écoute tandis qu’on fait les courses, dans la voiture, ou encore en préparant le repas du soir.

Audible, le service bien connu qui se spécialise dans les livres audio fournit de judicieux conseils pour quiconque souhaite se lancer dans la narration de livres audio.

Répertoriez ce service dans votre site web et expliquez l’avantage de recourir à vos services de narration. Ex. : du matériel d’enregistrement de qualité professionnelle, des voix formées dans une école de radio, un studio d’enregistrement bien insonorisé, etc.

Proposez vos services à des auteurs de votre province ou encore une association d’auteurs; il pourrait s’agit d’une belle façon de promouvoir en plus des talents littéraires locaux.

3) Des fiches immobilières en version audio

Tous n’ont pas forcément le temps de lire les descriptions des maisons répondant à leurs critères. Aussi, proposez aux courtiers immobiliers d’enregistrer des descriptions audio de leurs propriétés à vendre.

Les enregistrements pourront être insérés dans un lecteur audio en-dessous des fiches textuelles, ou même en composant un numéro de téléphone spécialement dédié qui figurera sur la pancarte devant la maison. Il existe d’ailleurs des services de numéros téléphoniques temporaires.

Le client potentiel se balade en voiture; il arrive devant une demeure qui l’intéresse. Il voit sur une affiche : « Écoutez une visite audio de cette maison : 613-555-2323. »

Magie ! Grâce à son téléphone cellulaire et votre fiche descriptive audio, il aura entendu tous les avantages et les caractéristiques de cette demeure, et ce, sans sortir de son véhicule.

Il n’aura qu’à joindre ensuite le courtier s’il souhaite en apprendre davantage et la visiter en personne.

4) Des cours de français à emporter avec soi

Alliez-vous à une personne agréée dans l’enseignement du français et produisez des cours destinés aux anglophones ou allophones soucieux d’apprendre une langue seconde, en l’occurrence le français.

Vous habitez dans une province à majorité anglophone, certes. Or, le bilinguisme est un atout qui compte beaucoup lors de l’embauche de candidats à certains postes clés.

Plusieurs personnes souhaitent apprendre une langue seconde sans pression et à leur propre rythme.

On télécharge en ligne avec un bouton de paiement Paypal. À la pièce pour chaque leçon ou pour le lot au complet, selon le choix.

5) Un service d’animation publique et de sonorisation

Avec un bon système de sonorisation, un répertoire bien garni de chansons pop et spécialisées (ex.: valse, merengue, twist, etc.) et un animateur/DJ professionnel, les discomobiles font encore leur effet lors d’une noce, d’un bal de finissants ou d’un ‘beach party’.

Bien équipé, vous pourriez aussi décrocher des contrats de sonorisation pour des congrès, des conférences, des festivals, etc. organisés dans votre région.

6) Un audioguide touristique en français

Le tourisme a le vent dans les voiles. La pandémie maintenant derrière nous, les gens reprennent le goût à sortir de chez eux.

Ceux et celles qui visitent la région seront sans doute intéressés à entendre des faits historiques, des anecdotes et d’autres informations intéressantes sur les attractions locales.

Proposez votre audioguide téléchargeable au bureau du tourisme local. Sinon, sur votre propre site web.

Exempt de publicité, il pourrait être préinstallé dans un lecteur audio MP3 avec des écouteurs, que vous loueriez alors pour quelques dollars. On voit ça souvent dans certaines attractions touristiques (musées, parcs nationaux, etc.).

Sinon, comme pour les guides touristiques imprimés, le guide audio pourrait être financé par la publicité. Des entreprises locales (hôtels, restaurants, terrains de camping, etc.) paieraient pour de courtes insertions sonores de 10 ou 15 secondes payables selon le nombre de téléchargements mensuels ou trimestriels.

7) Une boutique d’escompte en ligne

De plus en plus de médias possèdent de telles boutiques virtuelles.

Les annonceurs troquent des biens et services contre des espaces publicitaires et/ou du temps d’antenne. Tandis que les acheteurs, eux, voient leurs achats bonifiés d’un certain pourcentage ou encore à prix réduits.

Deux exemples? Le quotidien l’Acadie Nouvelle basé au Nouveau-Brunswick dispose en outre d’une telle boutique.

Et dans le domaine de la radio, Cogeco Média possède justement son site maboutiqueradio.ca.

8) Fournisseur (ou revendeur) de services Internet

En France entre autres, une radio locale a pris les grands moyens pour résoudre les problèmes d’accès à la large bande des habitants de la région.

Une idée qui ne saurait être reproduite au Canada, me direz-vous ? Attendez une minute.

L’idée existe. Chez RTC Havre Saint-Pierre, où l’entreprise collective de la région regroupe la radio communautaire CILE, ainsi que les services d’internet, de téléphonie et même de télévision.

Avez-vous d’autres bonnes idées pour générer des revenus en parallèle à vos activités radio ? Partagez-les dans l’espace ci-dessous.