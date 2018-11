Être créatif en ondes : 4 bonnes astuces

Temps de lecture (moyen) : 2 minutes

Être créatif en ondes n’est pas toujours une mince tâche. L’animation d’une émission quotidienne relève du défi. Après quelques années, on manque parfois d’inventivité.

On s’enlise dans la routine. On commence et on termine l’émission souvent de la même façon. Nos sujets deviennent prévisibles.

Voici 4 astuces toutes simples qui pourraient vous être très utiles pour être créatif en ondes et le demeurer :

1) Ouvrez une page du dictionnaire À l’époque où j’animais sur une base régulière, je le faisais très souvent. J’ouvrais le dictionnaire sur une page au hasard, puis je prenais l’un des mots que j’allais devoir glisser de manière astucieuse et intelligente en ouverture d’émission. Un exercice d’improvisation à l’état pur, mais ma foi tellement enrichissant. P.S. Choisissez-le un peu d’avance. 2) Restez vous-mêmes À moins d’être très inventif, la routine finit souvent par s’installer quand on campe un rôle plutôt que de demeurer soi-même. En restant comme vous l’êtes et en misant sur votre propre personnalité, vous verrez qu’une fois bien racontés, les instants les plus ordinaires de votre existence pourraient devenir d’excellents moments de radio. 3) La douche, cabine de pratique Vous craignez de vous ridiculiser en ayant l’air de vous parler à vous-mêmes ? Alors pratiquez-vous aux endroits où vous êtes seuls. La douche est une excellente place pour faire de la radio. Ne riez pas; on est plusieurs hurluberlus à faire la même chose. Si vous saviez la quantité de publicités et d’identifications de station j’ai pu créer sous la douche. 4) Sortir de sa zone de confort Sortez de votre zone de confort. Bon, peut-être pas comme le type sur l’image, mais sortez-en quand même. Avec les années, ça devient trop facile d’aborder certains sujets qu’on connaît beaucoup. On est moins curieux, on cherche un peu moins loin. Parlez de sujets qui ne vous sont pas très familiers et abordez-les avec un brin de naïveté.

(La photo du dictionnaire est de Pierre-Selim sous licence CC 2.0 et les autres images sont du domaine public sans besoin de mention.)