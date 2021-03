Démasquez l’URL camouflée derrière un lien raccourci

Démasquez une URL raccourcie que vous aimeriez voir, c’est facile.

Mais d’abord, pour ceux et celles qui ne le savent pas, qu’est-ce qu’une URL ?

Une URL, c’est simplement l’abréviation des mots Uniform Resource Locator, qu’on traduirait littéralement par « localisateur uniforme de ressource » en français.

En clair, c’est une chaîne de caractères, qu’on appelle aussi l’adresse web, et qui renvoie vers des ressources en ligne.

Par exemple un site web, une image ou d’autres données numériques (sons, documents, etc.).

Les raccourcisseurs d’URL et leurs petites cachettes

Quand les URL sont trop longues et difficiles à retenir, on peut utiliser des services de raccourcissement.

Vous imaginez mentionner à quelqu’un une adresse semblable ? https://www.google.com/search?newwindow=1&sxsrf=ALeKk03VteScTMmFmhdlCpNaptYY1ggE4Q%3A1615385382409&source=hp&ei=JtNIYN2sDsOi5NoPwYiIoAI&iflsig=AINFCbYAAAAAYEjhNj3j7S7nWsHspFNPFhg-42J1ATQM&q=restaurant+pr%C3%A8s+de+moi&oq=restaurant+pr%C3%A8s+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6CAguELEDEJMCOggIABCxAxCDAToOCAAQsQMQgwEQxwEQowI6CwgAELEDEMcBEKMCOggIABDHARCjAjoFCAAQsQM6AgguOg0IABCxAxDHARCjAhAKOgQIABAKOgoIABDHARCvARAKOggIABDHARCvAVCjGVjIZWChcGgIcAB4AIABZYgB8Q6SAQQxNy40mAEAoAEBqgEHZ3dzLXdperABAA&sclient=gws-wiz

Alors, on utilise des services tels que t2mio.com (payant), bitly.com (gratuit + forfaits payants) ou encore tinyurl.com (gratuit + forfaits payants) afin de raccourcir les adresses.

Certains outils sont même auto-hébergés. C’est-à-dire qu’on peut les installer sur son propre serveur pour créer son raccourcisseur d’URL personnel. Je pense en outre à YOURLS, certainement le plus connu.

Malheureusement, certaines personnes mal intentionnées s’en servent pour masquer des URL qui mènent vers des sites malveillants. Comme des sites de hameçonnage, de pornographie ou de produits illégaux.

Donc, quand on ne connaît pas la destination vers laquelle mène un lien raccourci, il peut être dangereux de tomber sur des contenus malveillants et de se faire arnaquer. C’est ici que je vous viens en aide…

Comment démasquer les URL camouflées ? (3 méthodes entre autres)

Le mode “preview” de TinyURL.com

Si vous avez reçu un hyperlien du service TinyURL.com, c’est facile d’obtenir des informations sur l’hyperlien réel qui se cache derrière.

On rajoute simplement le mot preview. en face du lien raccourci.

Par exemple, cet hyperlien court https://tinyurl.com/arcduc conduit vers notre site web.

Or, si vous insérez preview. juste avant (https://preview.tinyurl.com/arcduc), vous découvrirez alors le lien véritable qui se cache derrière.

Dans certains cas, un simple + fait aussi le boulot

Si vous êtes plutôt en présence d’une URL raccourcie via le service Bitly.com. l’ajout d’un + après l’URL vous en fournira la destination finale.

Difficile de dire qu’elle est l’adresse réelle cachée derrière http://bit.ly/3qwBI0Y.

Or, en y ajoutant un + comme ceci http://bit.ly/3qwBI0Y+, l’on découvre immédiatement que l’adresse pointe vers https://nosradios.ca.

Enfin, la méthode ultra facile

En terminant, si vous n’êtes pas trop pressé et souhaitez passer par un outil tiers, il existe des sites spécialisés qui démasquent facilement les URL semblables.

Les sites checkshorturl.com et getlinkinfo. com pourraient vous rendre de fiers services. Collez-y tout simplement l’adresse raccourcie dont vous souhaitez connaître le contenu réel, et Hop ! En quelques instants, vous saurez s’il est sécuritaire ou non de cliquer sur le lien.

Ça fonctionne en outre avec les services connus comme TinyURL et Bit.ly, mais aussi avec certains autres.

Notez que certains sites de raccourcissement d’URL pourraient cependant ne pas être pris en compte par ces deux sites web.