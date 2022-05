Des parlementaires souhaitent garantir l’accès des radios sur les enceintes intelligentes

Des parlementaires représentant les différents partis britanniques aimeraient voir une loi qui garantirait aux stations radiophoniques l’accès aux plateformes numériques, dont les enceintes intelligentes, comme l’indique un article de RadioToday.

Dans un rapport encore tout récent du APPG (All-Party Parliamentary Groups) sur l’avenir de la radio, un certain nombre de recommandations ont été formulées au gouvernement afin d’assurer la présence, l’accès et la disponibilité des services de radio en ligne.

Parmi les suggestions, l’on pointe en outre la nécessité d’adopter des mesures afin que les citoyens puissent continuer à bénéficier d’un accès facile et gratuit à de l’information radiophonique provenant de leurs stations favorites.

La pandémie a clairement démontré au cours des deux dernières années que les citoyens comptaient énormément sur la radio afin de demeurer informés.

Lors d’un événement réunissant plusieurs intervenants du domaine de la radio commerciale, de nombreux politiciens britanniques sont venus ajouter leur voix à cette recommandation, dont la ministre britannique des médias, des données et de l’infrastructure numérique, Julia Lopez.

D’autres précisions dans ce texte (« Radio stations must be protected on smart speakers, say MPs ») de RadioToday.

(Source : « Radio stations must be protected on smart speakers, say MPs », RadioToday, 28 avril 2022)