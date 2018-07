Cessez de vous prendre la tête avec vos designs graphiques grâce à ces 5 outils

Temps de lecture (moyen) : 3 minutes

Vous aimeriez créer de superbes graphismes qui feront sensation dans vos médias sociaux. Or, vous n’avez ni talent, ni outil, ni vraiment de budget pour ça.

Vous avez tout essayé. Le logiciel inclus avec votre ordinateur. Une application de dessins dans votre tablette.

Rien n’y fait. Ce n’est pas laid ce que vous créé, mais ce n’est pas particulièrement beau non plus.

Pourtant, vous savez qu’une publication en ligne accompagnée d’une image belle et forte, un beau graphisme ça attire le regard, ça suscite davantage d’interactions.

Qu’il s’agisse de votre image d’en-tête dans vos médias sociaux, ou, plus simplement, de vos publications sur Facebook et Twitter.

Solution? Utilisez l’un des 5 outils suivants afin de créer des images percutantes qui attireront le regard sur vos publications en ligne.

Attention! Je ne dis pas que vous remplacerez les services d’un graphiste à tout coup. Mais c’est déjà mieux que d’utiliser Microsoft Paint, sans vouloir dénigrer le produit.

(P.S. Aucune préférence dans mon classement, puisque les outils sont répertoriés pêle-mêle.)

Stencil (https://getstencil.com)

C’est le plus limité dans sa version gratuite, mais il n’est pas dénué d’intérêt pour autant.

À moins de débourser, il faudra par contre vous contenter de 10 créations par mois et l’accès aux ressources graphiques (images et icônes) sera considérablement limité. C’est déjà pas mal si vous publiez relativement peu souvent. Mieux vaut peut-être publier moins mais publier mieux.

Petit avantage intéressant, il dispose de 2 extensions pour Firefox et Chrome qui permettent de créer une publication directement depuis une page sans la quitter, d’un simple clic droit sur la souris.

Il existe une version d’essai simplifiée qui permet de se familiariser avec l’outil sans nécessairement y adhérer.

Snappa (https://snappa.com)

Pas dépouillé d’intérêt ni de fonctionnalités, il est par contre très limité dans sa version gratuite.

Si vous ne déboursez rien, vous serez limité à seulement 5 téléchargements mensuels. Ça pourrait suffire si vous ne faites que quelques créations à chaque mois. Un peu limité par contre si l’on publie régulièrement dans les réseaux sociaux.

La prise en main m’apparaît plutôt simple et le fonctionnement relativement aisé. Par exemple, en quelques instants à peine, il vous sera facile de créer vos images d’en-tête pour vos comptes Twitter, Facebook, YouTube ou Google+.

Crello (https://crello.com/fr/)

L’un des joueurs dont on entend de plus en plus parler. Et pour cause, puisqu’il est facile à utiliser et qu’il offre une impressionnante palette de fonctionnalités même sans payer.

Ce que j’ai aimé entre autres? Qu’on puisse y adhérer facilement avec son identifiant Facebook ou Google.

À une époque où l’on ne manque ni d’identifiants ni de mots de passe pour les sites Web, pouvoir s’identifier facilement et simplement avec l’authentification sociale est un net avantage selon moi.

La sélection de gabarits déjà conçus est intéressante et les fonctions plutôt évolués. Il comblera amplement les besoins de nombreux utilisateurs.

Canva (https://www.canva.com/fr_ca/)

C’est certainement l’un des plus connus. Pas étonnant que tous se rivaux s’évertuent à essayer de mettre à l’avant-plan leurs différences et avantages vis-à-vis Canva.

Là encore, on peut signer et s’authentifier en utilisant son identifiant et son mot de passe Facebook ou Google. Pas d’inquiétude. Il s’agit d’une connexion sécurisée, comme chez tous les autres services d’ailleurs.

Du lot, c’est incontestablement l’un des mieux garnis en termes de fonctions pour les utilisateurs sans abonnement payants.

Canva dispose d’ailleurs d’applications pour appareils mobiles iOS et Android. Parfait pour créer même lorsqu’on est en déplacement et loin de son PC.

Pablo de Buffer (https://pablo.buffer.com)

Pablo appartient à Buffer, l’outil de planification des publications dans les médias sociaux.

Ce n’est pas l’interface la plus tape-à-l’œil qui soit et certainement pas la plus équipée. Par contre, vous serez étonné par sa simplicité d’utilisation.

Sans compte Buffer, vous serez contraint de télécharger vos créations avant de les envoyer vous-même vers vos réseaux sociaux. Avec un compte, il vous sera possible de planifier à l’avance la publication de votre message.

À noter qu’il s’agit du seul service qui ne requiert la création d’aucun compte pour télécharger vos créations. Vous pouvez donc créer une image via Pablo de Buffer sans identifiant ni mot de passe.

Même Stencil, le premier en haut qui dispose pourtant d’une version d’essai ne vous permettra pas de télécharger votre création à moins de vous authentifier.

Toutes ces solutions sont intéressantes à utiliser. Elles pourraient vous rendre de fiers services et donner un peu de couleur à vos publications en ligne. Utilisez-les sans hésiter.