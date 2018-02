En ondes, les petits cadeaux seraient plus appréciés que les gros

Une étude révèle que les petits cadeaux qu’on gagne à la radio locale seraient plus appréciés que les gros offerts par les radios nationales ou les réseaux.

NuVoodoo Media Services est une firme spécialisée en marketing et médias.

L’entreprise a questionné 3 041 personnes de 14 à 54 ans à travers l’ensemble des marchés mesurés par PPM (Portable People Meter) de la firme Nielsen Audio aux États-Unis d’Amérique.

Les participants à l’étude avaient le choix entre deux concours hypothétiques.

Dans le premier cas, la 25e personne à appeler la station locale gagnait 250 dollars.

Pour le second concours, la 25e personne à rejoindre une émission nationale gagnait 1 000 dollars.

Six répondants sur 10 (59,8 %) ont affirmé qu’ils étaient plus susceptibles de participer à un concours à la radio locale avec un prix plus petit, tandis que 35,7 % des répondants ont soutenu qu’au contraire, ils étaient plus susceptibles de participer à un concours national.

Une majorité de participants à l’étude ont penché pour la première option.

Les explications dans ce billet de blogue « What’s Better: Bigger National Prize or Smaller Local Prize? »

Par vraiment surprenant

Surpris? Moi, pas vraiment. Au fond, c’est mathématique.

Plus l’auditoire est important, moins grandes seront vos chances de joindre le studio étant donné la quantité de participants potentiels.

À l’inverse, moins les auditeurs sont nombreux, plus vos chances augmentent de pouvoir vous faufiler jusqu’à la 25e position si convoitée.

Il ne faut pas oublier non plus que c’est beaucoup plus intéressant pour l’auditeur de gagner un cadeau sur lequel il pourra mettre la main rapidement en passant le chercher à la station, plutôt que d’attendre des jours voire des semaines avant de recevoir son lot par la poste.

Sans compter les chances que le cadeau soit perdu lors de la livraison, volé dans la boîte aux lettres, etc.

Une suggestion en terminant. Vous avez 1 000 $ en argent comptant à offrir?

Offrez 200 dollars à tous les matins de la semaine ou même 100 dollars à chaque matin pendant 2 semaines, plutôt qu’un billet de 1 000 $ une seule fois.

Vous verrez, vos résultats risquent d’être nettement meilleurs en offrant plusieurs petits cadeaux qu’un seul gros.

Vous fidéliserez ainsi vos auditeurs et ferez beaucoup plus d’heureux de cette façon.

Source : « What’s Better: Bigger National Prize or Smaller Local Prize? », NuVoodoo Media Services, 5 février 2018