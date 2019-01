Entrevue avec les 3 comédiens de la série humoristique « Les Newbies »

Depuis le 16 janvier dernier, sur la chaîne Unis TV, les téléspectateurs sont conviés chaque mercredi à un nouveau rendez-vous avec l’humour : Les Newbies.

Cette nouvelle série humoristique d’une dizaine d’épisodes, et qui sera diffusée tout l’hiver, raconte les aventures rocambolesques d’un trio d’amis néo-brunswickois qui essaient (tant bien que mal) de se tailler une place dans le monde de l’humour.

Qui sont Les Newbies?

Christian Essiambre, Luc LeBlanc et André Roy campent les 3 rôles principaux inspirés largement de ce qu’eux-mêmes ont vécu au fil de leur carrière en tant que comédiens et humoristes.

Les deux premiers épisodes diffusés en rafale la semaine dernière nous auront permis de découvrir les personnages, leur univers ainsi que ceux et celles qui gravitent autour d’eux.

Or, l’épisode présentée demain soir, le 23 janvier à 20 heures (21 heures en Atlantique), promet de nous plonger encore davantage au cœur de l’action alors que Les Newbies décrocheront un premier véritable contrat et croiseront le chemin du duo bien connu Dominic et Martin.

Nos collègues de Codiac FM (CKUM) à Moncton ont eu le privilège d’assister à l’avant-première présentée devant public, il y a quelques jours.

Voici ce qu’André, Luc et Christian avaient à dire, à propos de leurs rôles mais surtout d’eux-mêmes, les trois sympathiques comédiens qui se cachent derrière ces personnages… plus vrais que nature.

Entrevue avec André Roy, Luc LeBlanc et Christian Essiambre, alias Les Newbies à Unis TV

L’émission est diffusée le mercredi soir à 20 heures (21 heures en Atlantique), puis les jours suivants sur la chaîne Unis TV ainsi qu’en ligne au unis.ca/les-newbies. Pour ceux qui auraient raté les deux premiers épisodes, sachez qu’il est aussi possible de les visionner en rattrapage sur le site Web de l’émission.

(Photo d’en-tête : Unis TV)

