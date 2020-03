L’été est synonyme de radio pour une majorité d’Australiens

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. De fait, 94 % des Australiens considèrent que la radio est LE média vers lequel ils se tournent comme source de divertissement et d’information durant la belle saison.

Dans cet article publié par B&T (« Audiences turn to radio to inform and entertain over summer »), on apprend également que pas moins de 74 % des Australiens choisissent spontanément de s’informer à la radio lors de situations d’urgence, comme les grands incendies que le pays a connu pendant les derniers mois.

En été, comme le reste de l’année d’ailleurs, la radio demeure pour les Australiens le média d’excellence pour demeurer informé et branché sur ce qui se passe au sein de leur collectivité.

Et étonnamment, comme le révèlent les statistiques et contrairement aux idées reçues, il semblerait que ce soit les jeunes qui soient les plus enclins à écouter la radio pendant la belle saison.

La raison? Ceux-ci affirment dans une proportion de 82 % qu’ils préfèrent, et de loin, écouter plutôt que de lire ou de regarder leurs médias de divertissement et d’information.

En terminant, soulignons qu’un jeune Australien sur cinq, âgé entre 10 et 24 ans, affirme qu’il écoute davantage la radio pendant l’été.

(Source : « Audiences turn to radio to inform and entertain over summer », B&T, 19 février 2020 via Google Actualités)