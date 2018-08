Comment voulez-vous être entendu si vous ne pouvez être vu?

Votre station est-elle suffisamment vue et connue? Il est plus important que jamais de véhiculer une image distinctive et facile à reconnaître, puisque l’image est très importante de nos jours.

Or, de nombreuses stations ont le bien vilain défaut de ne pas être vues ou, pire encore, d’êtres mal vues.

Dans bien des cas, elles s’assoient sur le fait qu’elles sont établies depuis de nombreuses années, qu’elles sont seules bien souvent dans leur région, et, qu’avec le temps, leur réputation n’est plus à faire.

Vous connaissez pourtant le vieil adage en marketing? Si on n’en parle pas, ça n’existe pas.

Alors, suivez nos 9 recommandations pour que les auditeurs voient et reconnaissent facilement votre radio.

1. Soyez bien répertorié partout en ligne

Vérifiez si votre station est déjà répertoriée dans les agrégateurs de radios en ligne, et, si elle ne l’est pas, adhérez à un maximum d’entre eux. TuneIn, Streema, myTuner, Dirble, Streamitter, etc. Ne vous contentez pas d’un seul annuaire.

Assurez-vous que votre radio soit répertoriée par un maximum d’agrégateurs, et, surtout, vérifiez que votre fiche descriptive et vos informations y soient à jour.

Être vu, c’est accroître vos chances d’être entendu. La découvrabilité, c’est le nerf de la guerre de nos jours.

Une infime partie de vos revenus vient de vos activités en ligne, tandis que vos publicités en ondes sont encore et pour longtemps l’une voire votre principale source de revenus. C’est là l’importance d’être entendu le plus possible.

2. Faites refaire le logo de la station

Si votre logo date d’il y a 15-20 ans, qu’il a été créé par comité de bénévoles à l’époque du lancement de la station et qu’il n’a pas été retouché depuis, ce serait assurément une bonne idée de le rafraîchir. Je vous l’assure.

Songez-y. Vous verrez votre logo apparaître non seulement sur le site Web, mais aussi la papeterie de la station, l’enseigne extérieure, les publicités dans le journal local, etc. Ce n’est donc pas tant une dépense comme un investissement.

3. Créez une infolettre mensuelle

Une infolettre, c’est une excellente façon de rejoindre vos auditeurs, vos clients, etc.

Dans un billet paru sur notre site Web, on vous fournit par exemple des trucs et des astuces afin de créer une infolettre destinée à vos annonceurs publicitaires. Voilà un lectorat ciblé qui sera intéressé à recevoir des conseils intéressants afin d’améliorer leurs revenus grâce à la publicité et le marketing.

Si vous souhaitez informer vos membres et auditeurs de vos prochaines activités, l’infolettre est aussi le meilleur moyen d’entrer directement en contact avec ceux-ci, mieux que n’importe quelle publication dans vos réseaux sociaux.

4. Utilisez les réseaux sociaux les plus populaires

Les réseaux sociaux sont devenus des outils incontournables pour entretenir le dialogue avec vos auditeurs et promouvoir vos activités. Assurez-vous d’être présent sur les plateformes les plus fréquentées par votre profil d’auditoire.

À titre d’exemple, Instagram, Tumblr et Snapchat sont particulièrement populaires chez les 16-24 ans. Les professionnels trentenaires aiment bien LinkedIn, tandis que les retraités sont friands de Facebook.

YouTube n’est pas à négliger non plus. Il peut s’agir d’une excellente plateforme où passer vos entrevues audio avec des artistes connus. Les fans de ceux-ci n’hésiteront pas à les partager et les commenter.

5. Entretenez votre site Web

Je vous l’ai déjà écrit à de multiples reprises, votre site Web est la plateforme la plus importante.

Pourquoi? D’abord parce qu’il vous appartient, mais aussi parce que vous pouvez obtenir 100 % des revenus si vous l’utilisez correctement. Bannières publicitaires, vente d’objets promotionnels, sollicitation de dons, articles sponsorisés, etc.

Je vous donne ici de bons conseils concernant les choses incontournables à mettre dans votre site Web. Avec un bon site Web, bien conçu et bien entretenu, vous véhiculerez l’image d’une station active et bien de son époque.

6. Distribuez des objets promotionnels

Ironiquement, depuis l’avènement des médias sociaux, on dirait que certaines radios ont laissé de côté la promotion par l’objet.

Or, les autocollants, les ballons colorés, les t-shirts, les stylos sont encore très appréciés des auditeurs lorsque vous sortez faire des émissions en direct ou participez à des activités communautaires dans votre collectivité.

Soyez inventif! Offrir du chocolat estampillé du logo de la station à Pâques ou à l’Halloween, avouez que c’est plutôt original.

7. Revendiquez et mettez à jour votre fiche d’entreprise Google

Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je cherche le numéro d’une entreprise, je ne fouille plus dans les Pages jaunes depuis belle lurette. Je fais une recherche dans Google.

Répertorier votre entreprise dans Google Mon entreprise (en anglais Google My business), c’est vous assurer que vos informations sont constamment à jour, dont vos heures d’ouverture, l’adresse de votre site Web, votre numéro de téléphone, etc.

8. Participez aux événements locaux et régionaux

Tous les festivals, fêtes foraines, expositions, concours amateurs, galas, etc. qui se déroulent dans votre ville et même votre région sont autant d’opportunités d’afficher des posters et des banderoles avec l’image de votre radio.

Il est essentiel que vous soyez LA radio que tout le monde associe à la vie sociale et récréative de votre collectivité. Rien de moins.

9. Achetez une image sonore professionnelle

Enfin, et ça va peut-être vous surprendre, l’image ce n’est pas que pour le plaisir des yeux. Oh, que non! Ça peut aussi être pour le plaisir des oreilles. Évidemment.

Vous voulez que ça sonne bien en ondes? Que les gens aient envie de vous écouter et vous réécouter?

Acquérir un habillage sonore professionnel est sans doute la meilleure décision que vous puissiez prendre. Je dirais que c’est même fondamental. Des stations comme CINN FM (Ontario) et CIMS FM (Nouveau-Brunswick) l’ont fait.

Si vous n’avez pas le budget pour acquérir une identité sonore chantée mais que votre producteur maison est un maître du montage, celui-ci pourrait faire des miracles en y consacrant un peu de temps et d’efforts.

Peut-être n’aurez-vous alors qu’à acheter des banques sonores comme celles de Air Media ou encore Audio Sweets pour ne nommer que celles-là.

Connaissez-vous d’autres façons de promouvoir votre radio afin qu’elle soit mieux vue? Partagez-les dans l’espace destiné aux commentaires.