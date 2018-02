Comment faire rouler une station radio sans débourser 1¢ pour les logiciels

L’achat de logiciels pour opérer une station radiophonique peut peser lourd sur les finances de l’entreprise. Comment réduire au minimum les frais?

En adoptant des logiciels ouverts (open source) et libres de droit.

Rappelez-vous qu’en plus des coûts d’acquisition qui dépassent quelquefois les centaines, voire les milliers de dollars, certains éditeurs exigent le paiement annuel de frais de licence récurrents qui peuvent finir par alourdir les charges financières de l’entreprise.

En revanche, ce n’est pas le cas de ces logiciels gratuits et ouverts (open source) qui pourraient vous rendre de fiers services.

Système d’exploitation

Microsoft Windows ⇒ Linux Ubuntu

Lien : https://www.ubuntu.com

Il fut une époque où Windows régnait en maître sur le monde du PC. Cette époque est toutefois révolue. Notamment parce que les appareils mobiles (Android et iOS) grignotent des parts de marché, mais aussi parce que Linux Ubuntu est devenu un sérieux rival dans les ordinateurs domestiques. Des manufacturiers tels que Dell, Lenovo et HP commercialisent désormais des ordinateurs de bureau ou portable avec le système d’opération Ubuntu déjà pré-installé.

Programmation et automation radio

Votre système actuel ⇒ Rivendell

Lien : http://www.rivendellaudio.org

Rivendell est une solution complète fonctionnant sous GNU/Linux (idéalement SUSE Linux). Grâce à ses modules comme RDAdmin, RDLogEdit, RDLibrary, RDAirPlay, RDCatch et RDLogManager, vous gérerez les opérations comme avec n’importe quelle solution payante. Son apprentissage et sa prise en main sont certes plus longs que d’autres logiciels d’automation radio gratuits. Par contre, si vous comptez sur un technicien passionné, ce système très poussé vous rendra de fiers services, et ce, sans les frais annuels récurrents.

(Note : disponible uniquement sous Linux)

Suite bureautique

Microsoft Office ⇒ LibreOffice

Lien : https://fr.libreoffice.org

Dans mon cœur, il a remplacé Microsoft Office et OpenOffice depuis belle lurette. Tout est là pour vos besoins en bureautique. Traitement de texte (Writer au lieu de Word), tableur (Calc au lieu d’Excel), présentation (Impress au lieu de PowerPoint), etc. La galerie de modèles n’est pas aussi garnie que chez Microsoft, mais ses fonctionnalités sont quant à elles aussi évoluées. Je réalise entre autres tout notre rapport annuel avec Draw sous LibreOffice depuis plusieurs années.

(Note : disponible sous Windows, Linux et macOS)

Édition sonore

Adobe Audition ⇒ Audacity

Lien : https://www.audacityteam.org

Il s’est hissé au rang de grand favori des utilisateurs de Linux. Mais réjouissez-vous utilisateurs de Windows et macOS, puisqu’il vous est également offert. C’est de loin le plus connu des logiciels d’édition sonore gratuits, et, quiconque s’intéresse un peu au domaine de l’édition sonore l’a déjà essayé au moins une fois. Il n’y a pas grand’ chose que vous ne pourrez accomplir avec Audacity.

(Note : disponible sous Windows, Linux et macOS)

Création et mixage de musique

FL Studio ⇒ LMMS

Lien : https://lmms.io

Si vous avez envie de créer certaines trames musicales pour vos besoins promotionnels ou l’habillage sonore de la radio, il peut être tentant de se tourner vers le très connu FL Studio (anciennement FruityLoops). Par contre, LMMS (Let’s make music) est une excellente alternative gratuite dont le code est ouvert et qui prend en charge les plugins Virtual Studio Technology (VST).

(Note : disponible sous Windows, Linux et macOS)

Gestion comptable

Sage 50 ⇒ GnuCash

Lien : https://www.gnucash.org

GnuCash est un logiciel de comptabilité pour les individus et les petites entreprises. Offert sous Windows, Mac et Linux, il propose toutes les fonctionnalités standards de comptabilité. En constante évolution et soutenu par une bonne base d’utilisateurs passionnés, il devrait combler les besoins d’à peu près n’importe quel petite organisation à but non lucratif. Il est cité à maints endroits comme étant une excellente alternative à Sage 50.

(Note : disponible sous Windows, Linux et macOS)

Édition graphique et retouche d’images

Adobe Photoshop ⇒ GIMP

Lien : https://www.gimp.org/fr/

À l’ère des nouveaux médias, posséder un bon logiciel d’édition graphique n’est plus un luxe. Adobe Photoshop pourrait vous être très utile. Par contre, GIMP accomplira essentiellement le même boulot gratuitement. Parfait pour tailler et retoucher des images avant de les insérer dans votre site Web ou vos médias sociaux.

(Note : disponible sous Windows, Linux et macOS)

Édition vidéo

Wondershare Filmora : OpenShot

Lien : https://www.openshot.org/fr/

On ne se le cachera pas, la vidéo est très populaire sur Internet. Que ce soit pour promouvoir vos émissions ou partager des souvenirs de vos promotions en public, une bonne vidéo peut créer tout un impact dans les médias sociaux. Au lieu d’une solution payante d’édition vidéo, tournez-vous vers OpenShot dont les fonctionnalités devraient combler plusieurs de vos besoins.

(Note : disponible sous Windows, Linux et macOS)

Les avantages et les inconvénients des logiciels ouverts et libres de droit

Avantages

Je serai franc. Oui, les logiciels ouverts et libres de droit ont une multitude d’avantages. Par contre, ils ont aussi leurs défauts.

Parmi leurs qualités, sachez qu’ils sont créés par des programmeurs passionnés. Très souvent, ils disposent de fonctionnalités qui les rendent aussi intéressants que bien des solutions payantes.

Par ailleurs, les logiciels libres et ouverts sont soutenus par d’aussi fervents utilisateurs qui n’hésitent pas à dénicher les bogues, en identifier précisément les causes et effets, puis à les corriger. Ça arrive qu’ils soient mis à jour plus rapidement que bien des logiciels payants.

On peut évidemment se questionner sur l’idée de rendre disponibles des logiciels gratuits.

Mais n’oubliez pas qu’à long terme, ces logiciels deviennent éprouvés et très populaires. Ça profite à tout le monde, même à leurs créateurs.

WordPress, pour ne nommer que celui-là, est un logiciel ouvert dont la société qui l’a créé se sert pour alimenter sa propre plateforme payante de blogue sur Internet. Et pourtant, n’importe qui peut l’installer gratuitement sur son propre serveur ou chez son hébergeur.

Or, en le rendant disponible à tous, la firme Automattic en a fait le CMS (gestionnaire de contenu Web) le plus populaire au monde.

Désavantages

S’il existe de nombreuses autres raisons d’adhérer aux principes des logiciels libres de droit et ouverts, il faut aussi savoir qu’ils ont quelques désavantages.

Dans certains cas, vous aurez l’embarras du choix et devrez sans doute chercher assez longtemps pour dénicher LA solution qui répondra précisément à vos besoins.

Préparez-vous à chercher. À moins bien sûr de tomber sur une liste comme celle-ci.

Dans le cas du système d’exploitation par exemple, je vous ai recommandé Linux Ubuntu. Sachez toutefois qu’il ne s’agit que d’une distribution Linux parmi tant d’autres.

Des distributions Linux, c’est-à-dire des versions distinctes de Linux, il en existe des dizaines et des dizaines. Voyez cette page pour en saisir toute la diversité.

Aussi, quand des concepteurs de ces logiciels ne voient pas l’intérêt d’une fonction en particulier, ils ne l’inséreront sans doute pas dans le logiciel.

Lorsque Adobe commercialise de son côté un logiciel d’édition sonore ou graphique, on doit admettre qu’ils y mettent le paquet. Ça se paie mais ça se voit aussi dans les fonctionnalités.

Enfin, la vaste majorité des logiciels libres de droit et ouverts sont offerts sous Linux. En raison de son caractère lui-même ouvert, comparativement à macOS ou Windows.

Donc, si vous voulez multipliez vos chances de trouver LE logiciel qui répondra à vos besoins, il y a fort à parier que votre meilleur point de départ sera d’abandonner votre système d’exploitation macOS ou Windows, puis de vous convertir à Linux.