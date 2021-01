Francopresse révèle les noms des 10 personnalités influentes de la francophonie canadienne en 2020

Pour une sixième édition cette année, Francopresse, en partenariat avec l’Alliance des radios communautaires du Canada et ONFR+, vient de dévoiler son Palmarès des 10 personnalités influentes de la francophonie canadienne.

Depuis 2015, le Palmarès Francopresse salue de cette façon la contribution et met en lumière les efforts d’une dizaine de personnes ayant contribué au rayonnement de la francophonie dans une région ou sur le plan national au cours de l’année qui se termine.

Francopresse a pu compter sur l’appui d’un jury de six journalistes œuvrant d’un bout à l’autre du pays, afin d’évaluer près d’une quarantaine de candidatures soumises par les journaux et les radios de la francophonie canadienne.

« Les lauréats de cette année sont les visages de l’engagement et de la détermination dans nos communautés francophones. Malgré les nombreux défis qui se sont présentés en 2020, ils ont tous, chacun à leur façon, démontré qu’il est possible de contribuer activement à la vitalité culturelle et communautaire des francophonies canadiennes du pays », affirme Mélanie Tremblay, rédactrice en chef de Francopresse.

Les 10 personnalités influentes de la francophonie canadienne Francopresse de 2020

(en ordre alphabétique)

• Jean-Sébastien Blais (domaine de l’éducation) au Yukon;

• Linda Cardinal (domaine de la recherche) au niveau national;

• Ronald Cormier (domaine communautaire) au Nouveau-Brunswick;

• Michel Doucet (domaine du droit et de la justice) au Nouveau-Brunswick;

• Xavier Gould (domaine des arts et de la culture) au Nouveau-Brunswick;

• Brendan Hanley (domaine de la santé) au Yukon;

• Natalia Kusendova (domaine de la politique) en Ontario;

• Dr Heather Morrison (domaine de la Santé) Île-du-Prince-Édouard;

• Annamie Paul (domaine de la politique) au niveau national;

• Sheila Risbud (domaine de l’éducation) en Alberta.

Les membres du jury qui furent appelés à déterminer les 10 personnalités sont :

• Claire Lanteigne, Le Moniteur Acadien (Atlantique);

• Angélique Gallien, Codiac FM (Atlantique);

• Sébastien Pierroz, ONFR+ (Centre);

• François Bergeron, L’Express de Toronto (Centre);

• François Macone, Radio Victoria (Ouest);

• Maryne Dumaine, L’Aurore boréale (Territoires).