Internet est cassé et les grands annonceurs espèrent le réparer

Déjà, les grandes entreprises Unilever et Procter & Gamble avaient tiré un coup de semonce. Elles avaient commencé à couper drastiquement dans leurs dépenses publicitaires en ligne.

Les publicités numériques de Procter & Gamble étaient déjà en chute de 41 % par rapport à l’année précédente, tandis que l’entreprise Unilever avait coupé les siennes de 59 %.

Cette fois, le signal est plus clair.

Internet est cassé! Appelez ça comme vous le voulez, il y a un immense problème. Ou plutôt des problèmes graves. Et il faut prendre les grands moyens pour le réparer.

Voici ce que Keith Weed a publié sur son compte Twitter aujourd’hui :

This year will be make… or break. How can the industry rebuild trust in a society that is questioning the impact of digital? I’ll be discussing how I think we can achieve this at @IAB later today. #IAB2018 pic.twitter.com/zwcXt3fMhK

— Keith Weed (@keithweed) 12 février 2018