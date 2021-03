Visitez un cimetière virtuel rempli de célébrités

Ne dit-on pas qu’on trouve à peu près de tout sur Internet ? En voici la preuve : un cimetière des célébrités.

Le dernier repos de nos vedettes préférées

C’est un site Web plutôt particulier, j’en conviens. Mais, le site JeSuisMort.com mérite sa place parmi vos signets Internet.

Vous parlez ne serait-ce qu’occasionnellement de célébrités en ondes ? Pour vos chroniques artistiques ? Ou encore parce que vous faites les éphémérides du jour ?

C’est la référence. Enfin, disons l’une des références sur les célébrités décédées.

Source (quasi) intarissable d’informations sur les vedettes décédées

Chaque jour, en cliquant dans le menu supérieur du site web, vous connaîtrez par exemple les dates anniversaires des célébrités mortes ce jour-là.

Et, sur un ton disons un peu plus joyeux, vous connaîtrez aussi les célébrités qui sont nées de jour-là.

Fait à noter, on ne se contente pas que d’évoquer simplement les dates de naissance et de décès.

On y fait aussi l’étalage de leurs accomplissements, par le biais d’une biographie en outre, ainsi que la cause de leur décès. On va même jusqu’à rapporter quelques-unes de leurs plus célèbres citations.

Vous ne trouverez aucun vivant sur ce site. On vous invite ni plus ni moins qu’à vous recueillir sur les tombes des hommes et des femmes les plus célèbres.

Des exemples ? Le célèbre chanteur Michael Jackson, le ‘leader’ du groupe Nirvana Kurt Cobain, ou encore l’actrice française Simone Signoret.

Quantité d’autres chanteurs et chanteuses, acteurs et actrices, hommes et femmes politiques, etc. trouvent eux aussi le « repos éternel » dans ce cimetière virtuel.

Un source presque intarissable d’informations à conserver parmi vos signets.

Lien : https://www.jesuismort.com