Kraft Heinz en mettra moins dans les agences, plus pour les médias

Kraft Heinz a dévoilé ses plans en matières de publicité et de marketing pour la prochaine année. Les agences publicitaires en feront apparemment les frais, tandis que les médias pourraient bien en profiter.

Dans un article publié par le site Strategy, on apprend entre autres que l’entreprise coupera de près de la moitié le nombre d’agences avec laquelle elle fait affaire pour ses campagnes.

Celles-ci passeront de trente-six à dix-neuf, a-t-il été possible d’apprendre.

Kraft Heinz, qui a terminé l’année 2019 avec un quatrième trimestre consécutif en baisse, prévoit divulguer ses plans à long terme en mai prochain, toujours selon l’article.

Toutefois, il est d’ores et déjà acquis que les dépenses dans les médias hausseront de 30 % cette année. Plus particulièrement pour promouvoir les marques phares de la compagnie, celles qui sont les plus profitables.

Le géant du secteur agroalimentaire misera beaucoup en effet sur ses actifs les plus efficaces, qui dégagent les meilleures marges de profit et, surtout, qui présentent de réelles possibilités de croissance.

On risque donc de voir et d’entendre peut-être moins de campagnes publicitaires, mais celles-ci seront assurément plus visibles et mieux ciblées.

Les condiment de la marque Heinz, les noix Planters ainsi que le fromage à la crème Philadelphia pourraient être parmi les produits sur lesquels les projecteurs seront braqués au cours de la prochaine année, selon le Wall Street Journal.

Photo à la une : pixel1 de Pixabay