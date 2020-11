La pub radio offre un meilleur retour sur l’investissement que la télé

Une étude réalisée pour Cumulus et Westwood One, et dont le magazine Radio Ink rapporte les grandes lignes, nous apprend que le retour sur l’investissement de la publicité radio serait nettement plus élevé qu’à la télé.

Habitudes d’écoute et habitudes d’achat comparées

Selon ce que révèle Radio Ink, l’étude a analysé les habitudes d’écoute PPM (Portable People Meter) de la télé et de la radio, puis en a comparé l’impact sur les achats réalisés auprès d’une grande chaîne nationale de commerce au détail.

L’enquête s’est arrêtée sur une campagne qui s’était étirée sur une période d’environ un mois, de la fin avril à la fin mai 2018.

Grâce aux mesures réalisées auprès de 80 000 personnes sondées, on a pu constater que 57 % des gens avaient été exposés tant aux messages télévisés qu’à ceux diffusés à la radio AM/FM.

Le quart (23 %) n’avait vu que le message télé, alors que 20 % des gens n’avaient entendu que le message radio AM/FM.

Enfin, on a regardé les achats réalisés par cartes de débit et de crédit de ces foyers équipés d’un appareil PPM, qu’on a comparé à leur écoute de la radio et de la télé.

Résultats ?

Un impact plus important à la radio

En analysant les achats réalisés par ceux qui n’avaient été exposés qu’au message radiodiffusé, on a constaté que la radio avait fait augmenter les ventes 3 fois plus que chez ceux qui n’avaient été exposés qu’à la publicité télévisée.

Chez ceux qui n’avaient été exposés qu’à la publicité télévisée, les ventes se sont accrues de 4,6 % sur la période.

Ceux qui avaient vu et entendu tant le message télé que radio ont augmenté leurs achats de 4,8 % chez l’annonceur en question.

Mais, fait intéressant, chez ceux et celles qui n’avaient entendu que la pub à la radio, les ventes ont plutôt grimpé de 13,4 %.

On peut trouver d’autres détails intéressants sur l’étude en lisant «Study: Radio Outperforms TV in R.O.I.» sur le site de Radio Ink.