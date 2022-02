La radio a survécu à ces 4 voisins dans l’habitacle de la voiture

Voici 4 voisins que la radio a côtoyé au fil des années dans l’habitacle de la voiture. Si ceux-ci en sont tous disparus, la radio a subsisté jusque-là

La radio, en mouvement depuis plus d’un siècle

C’est dès le début du XXe siècle, qu’on assiste à la présentation des premiers récepteurs radio pour l’auto.

Dès 1904 en effet, alors que la radio n’en est encore pourtant qu’à ses premiers balbutiements, un modèle élaboré par Lee de Forest est présenté lors d’une exposition à St. Louis, au Missouri.

Il faudra toutefois attendre jusqu’aux années 1920 avant que les différents défis techniques puissent être relevés, et, qu’enfin, on commence à voir apparaître plus couramment les récepteurs radio pour la voiture.

Pendant les décennies qui suivirent, la radio fut relativement peu embêtées par les compétiteurs dans l’habitacle. Jusqu’aux années 1950.

Voici 4 voisins qui furent installés dans la voiture aux côtés de la bonne vieille radio traditionnelle au fil du temps.

Certains résistent tant bien que mal aux assauts du temps. C’est le cas du lecteur de disque compact, qu’on trouve encore dans certains véhicules.

Ceci étant, aucun de ces rivaux n’a pourtant réussi au fil du temps à réellement faire de l’ombrage à la radio.

Le tourne-disque



Le lecteur de cartouches 8 pistes



Le lecteur de cassettes



Le lecteur de disque compact



Si vous voulez saisir quelques-unes des raisons pour lesquelles la radio a su résister au fil des années à tous ces rivaux technologiques, on vous invite à lire « Pourquoi la radio n’a-t-elle jamais été réellement menacée ».