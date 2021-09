Laissez une IA créer votre prochaine musique publicitaire

Vous en avez marre de chercher la bonne trame musicale pour accompagner votre prochaine production publicitaire ? Laissez une intelligence artficielle (IA) vous aider à la créer.

SOUNDRAW met l’intelligence artificielle à votre service afin de concevoir des trames musicales au rythme, du style et de la durée que vous désirez réellement.

SOUNDRAW (https://soundraw.io/)

À l’aide d’une intelligence artificielle (IA), on crée grâce à SOUNDRAW de la musique sur mesure pour nos productions, et ce, qu’elles soient personnelles ou commerciales.

Il existe trois formules tarifaires : gratuite, mensuelle et annuelle.

Une formule gratuite permet de composer autant de musiques distinctes mais ne permet aucun téléchargement. C’est la formule idéale pour l’apprivoiser et découvrir s’il s’agit d’un produit intéressant pour vous.

Le forfait annuel (199 $US/an) permet de créer autant de musique qu’on souhaite pendant une année, puis de les télécharger. Le coût revient à 16,60 $US/mois, soit une économie de 3,30 $US sur la formule mensuelle.

Cela étant dit, la tarification mensuelle, même à 19,90 $US/mois n’est pas dénuée d’intérêt.

En effet, peut-être n’êtes-vous pas intéressé à vous abonner pour toute une année, mais que seuls quelques mois suffiront à vos besoins.

Libres de droits et à vous pour toujours

Il s’agit d’une formule libre de droits.

Ce qui signifie qu’avec votre abonnement, vous pouvez utiliser la musique autant que vous le souhaitez sans frais supplémentaires.

Vous pouvez utiliser les trames dans vos projets personnels et commerciaux pour vous-même ou votre client.

Vous pouvez également les modifier en fonction de vos besoins et les inclure dans des productions telles que des vidéos, ou encore vos productions publicitaires, sans qu’aucune attribution ou lien ne soit requis.

La seule restriction, c’est que les musiques pourraient ne pas être utilisables dans YouTube.

En effet, il pourrait arriver que l’outil de détection des droits d’auteurs de YouTube bloquent votre vidéo, quoique la licence de SOUNDRAW permette en théorie d’utiliser les musiques dans des vidéos YouTube.

Un outil facile d’utilisation

Une fois inscrit, la prise en main est ma foi plutôt facile.

On sélectionne d’abord le type d’usage, puis l’émotion (ex. : la joie). On précise ensuite la durée et quelques ajouts quant au battement par minute (BPM), l’instrumentation, ainsi que le genre.

Un conseil : ne vous cantonnez pas à l’usage “Advertisement” sous prétexte que vous cherchez une trame pour une publicité.

Vous obtiendrez un résultat tout aussi suprenant en choisissant l’usage “Corporate”, par exemple.

En deux temps trois mouvements, on obtient une liste de trames musicales générées par l’intelligence artificielle. On peut les écouter, les éditer si désiré, puis les télécharger.

Si certains résultats sont plus ou moins convaincants et qu’on ressent clairement le manque de chaleur des véritables instruments, d’autres trames sont en revanche assez impressionnantes.

Il faut d’ailleurs avouer que même chez les compositions musicales dites professionnelles qu’on achète sur CD ou en téléchargement, la qualité n’est pas toujours au rendez-vous. Avouons-le.

Sachez, comme je le disais précédemment, qu’il est possible en plus d’éditer les trames musicales générées par l’intelligence artificielle afin d’y apporter sa petite touche personnelle. On pourra ainsi modifier le BPM, supprimer tel instrument, ou encore changer la clef.

Verdict : à considérer sérieusement.

S’il est impossible de revendre et redistribuer les trames musicales, il est toutefois possible d’en conserver l’usage même après qu’on ait choisi d’interrompre son adhésion au service.

À 199,90 $US par année (un peu plus de 250 $CA), le produit peut assurément remplacer votre vieille collection de trames musicales sur disques compacts, dont vous hésitez encore à vous servir tant elles ont été entendues.

Quelques points bons à savoir…

Il faut posséder le navigateur Chrome, puisque tout se passe dans le navigateur internet.

Question langue, seules l’anglais et le japonais sont offertes comme langues dans l’interface.

On peut télécharger jusqu’à un maximum de 50 créations musicales quotidiennement.

Si le coeur vous en dit, il est possible de s’inscrire sans frais et bénéficier de 10 téléchargements gratuits pendant une période de 7 jours.

Il faudra certes insérer votre numéro de carte bancaire pour bénéficier de l’offre, mais vous pourrez annuler votre adhésion (directement dans le site) avant que soit perçu le premier montant forfaitaire.

Je m’y suis inscrit pour 1 mois et je partage avec vous quelques créations afin que vous puissiez juger par vous-mêmes la qualité du service.

À vous de juger si ça pourrait combler vos besoins pour vos productions publicitaires…

–

–