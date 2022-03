Le français en voie de surclasser l’espagnol, l’arabe et l’hindi d’ici une génération

Alors qu’on célébrait la Journée internationale de la Francophonie la fin de semaine dernière, saviez-vous que le français est en voie de compter par moins de 700 millions de locuteurs en 2050 ? Et l’Afrique y sera pour beaucoup.

Certes, l’anglais, le mandarin, l’espagnol , l’hindi et l’arabe sont les langues les plus couramment parlées à travers la planète.

Mais, avec tout près de 300 millions de francophones à l’échelle mondiale, la langue française n’est pas non plus dénuée d’intérêt.

Elle n’est d’ailleurs pas très éloignée des positions de tête, quand on compare les chiffres.

En fait, la croissance du français est telle, que la langue pourrait dépasser l’espagnol, l’arabe et l’hindi, et devenir ainsi la 3e plus parlée au monde.

Sachant qu’une génération équivaut généralement à 25 années, le français pourrait accomplir l’exploit d’ici à peine plus d’une génération environ.

La francophonie en progression

Pas moins de 88 États et gouvernements composent l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Il n’est donc pas tout à fait étonnant qu’elle se classe d’ores et déjà comme 4e langue la plus répandue sur le web.

Selon les prévisions démographiques, d’ici une trentaine d’années, c’est sur le continent africain qu’on comptera le plus d’habitants sur Terre, soit 2,5 milliards d’individus.

Le français étant parlé dans plus d’une trentaine de pays d’Afrique, dont plus d’une vingtaine l’ont comme langue officielle ou co-officielle, il ne faut pas s’étonner que le continent devienne d’ici 2050 un terreau aussi fertile pour la langue française.

Dans trente ans, près de 85 % des francophones y vivront.

Plusieurs raisons peuvent expliquer cette croissance démographique soutenue. D’une part, le taux de natalité s’élève à un niveau très élevée, tandis que l’usage de la contraception y est assez peu répandue et les valeurs familiales bien enracinées dans les mœurs.

D’autre part, le taux de mortalité infantile a considérablement chuté ces dernières années, notamment en raison de campagnes de vaccination couronnées de succès et l’amélioration des conditions de vie et d’hygiène.

En terminant, l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) prévoit que le nombre de francophones pourrait pratiquement tripler pendant cette période.

Jusqu’à 8 % de la population mondiale pourrait parler le français en 2050, alors qu’on dénombre 3 % de locuteurs francophones aujourd’hui à l’échelle planétaire.

[EN VRAC] Quelques statistiques tirées de l’OIF :