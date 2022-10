Les balados continuent de gagner le cœur des Canadiens

La montée en force de la baladodiffusion au Canada n’était sans doute pas qu’un phénomène passager attribuable à la pandémie et au confinement à domicile.

Une majorité de Canadien en écoutent désormais

Selon une étude (The Canadian Podcast Listener 2022) dont les résultats complets paraîtront à la fin du mois de novembre prochain, il semblerait que plus de la moitié des Canadiens (53 %) affirment maintenant avoir déjà écouté un balado. Un chiffre qui est supérieur de 5 points de pourcentage à celui de l’année précédente.

Désormais, plus d’un tiers des Canadiens (34 %) écoutent des balados à chaque mois.

Ces chiffres croissent d’ailleurs tant chez les francophones que les anglophones. L’écoute mensuelle de balados est ainsi passée de 31 à 36 % chez les anglophones d’une année à l’autre, tandis qu’elle est passée de 21 à 24 % chez les Canadiens de langue française.

Hausse timide de l’écoute au quotidien

Ceci étant dit, les Canadiens ne sont pas manifestement pas prêts à changer drastiquement leurs habitudes d’écoute de balados au quotidien.

En effet, si environ un quart des Canadiens (24 %) affirment écouter maintenant des balados à chaque semaine, seuls 7 % en consomment quotidiennement. Un chiffre à peine plus élevé que l’année précédente, alors que 6 % des répondants déclaraient la même chose.

En conclusion, il semble donc que la hausse de l’écoute des balados à laquelle on avait assisté pendant la pandémie (entre 2020 et 2021) n’était sans doute pas attribuable uniquement au confinement.

Le mouvement continue sur son élan, comme on le constate dans les chiffres fournis.

L’étude a été réalisée auprès de 3 068 Canadiens âgés de plus de 18 ans. Les chiffres ont été comparés avec ceux d’enquêtes similaires réalisées au cours des 5 années précédentes, soient de 2017 à 2021.

Source : The Canadian Podcast Listener