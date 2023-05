Les foires et expositions locales, d’excellentes vitrines pour votre radio

C’est connu. Les stations de radio jouent un rôle important dans la promotion d’événements locaux. Mais, pourquoi ne profiteraient-elles pas de ces mêmes événements pour promouvoir leurs propres activités ?

Être vu, c’est être entendu

Le principe est connu en marketing et publicité. On ne prête réellement attention qu’aux marques, produits et services auxquels on attache une certaine importance et de la confiance.

La confiance, ça se bâtit et ça se gagne.

Annoncez en ligne n’importe quel produit ou service dont personne ne connaît ni l’utilité, ni la fiabilité, ni la réputation, vous risquez d’annoncer longtemps avant que quelqu’un vous prête attention.

Comment bâtit-on la confiance ? Notamment à travers la visibilité et le contact. Être vu, c’est ensuite être entendu.

Qu’offrent donc ces foires agricoles, expositions commerciales et autres événements du genre qui pullulent aux quatre coins du pays ?

De la visibilité à des exposants qui viennent y bâtir leur notoriété et gagner la confiance du public. Simple comme ça.

Incidemment, on vous donne ci-dessous pas moins 20 excellentes façons d’utiliser ces événements locaux afin d’accroître la visibilité et bâtir la réputation de votre station radiophonique. Le mieux ? Ça marche.

La promotion par le biais des événements communautaires

Les radiodiffuseurs disposent d’un moyen de communication puissant qui touche un large public.

Il est évidemment essentiel que les radios promeuvent ces événements communautaires, soit par le biais de publicités ou d’autres messages promotionnels afin d’assurer leur réussite.

Mais, pourquoi les radios elles-mêmes n’y participeraient-elles pas activement afin d’assurer leur propre promotion et leur visibilité ?

La participation aux événements communautaires offre aux stations de radio une occasion formidable de mettre en œuvre des stratégies de marketing efficaces.

C’est d’une importance capitale pour votre radio de participer à de tels événements communautaires, car ils peuvent contribuer à votre succès.

Accroître la visibilité et bâtir la réputation de votre station radiophonique

Voici 20 façons concrètes d’utiliser ces événements locaux afin d’accroître la visibilité et bâtir la réputation de votre station radiophonique :

• Aménagez un kiosque pour y recruter des membres, des bénévoles et de nouveaux annonceurs;

• Assurez une présence constante sur place tout au long de l’événement;

• Que vous puissiez ou non installer un kiosque, faites un maximum d’affichage;

• Réalisez des reportages en direct devant les visiteurs;

• Mieux encore, produisez une ou même plusieurs émissions sur place;

• Offrez de petits produits promotionnels (épinglettes, autocollants, stylos, ballons, etc.);

• Organisez un concours et faites tirez un cadeau;

• Bâtissez un plan publicitaire taillé sur mesure pour les exposants;

• Stationnez le véhicule aux couleurs de la station sur les lieux;

• Demandez qu’on puisse diffuser la radio en direct dans les haut-parleurs de l’endroit;

• Suggérez qu’un(e) animateur/animatrice de la radio fasse les présentations s’il y en a (activités protocolaires, spectacles, ateliers, etc.);

• Offrez une commandite au nom de la station pour l’un des trophées/prix remis aux exposants;

• Prenez des photos pour vos médias sociaux et d’éventuels publicités ou articles de journaux;

• Présentez un événement… pendant l’événement (ex. : la soirée dansante des exposants, le souper des bénévoles, etc.);

• Dotez-vous d’une mascotte pour amuser les enfants et les visiteurs;

• Organisez une séance d’autographes avec une personnalité bien connue;

• Accomplissez un défi ou un record dont le résultat sera connu à la fin de l’événement;

• Faites imprimer le logo de la station sur les billets d’admission;

• Tenez une levée de fonds dont une moitié des profits servira à la radio et l’autre à un organisme de charité connu;

• Impliquez-vous dans l’organisation par le don ou le prêt de biens/services (sonorisation, transport de matériel, etc.).

Voilà ! C’est important pour les stations de radio de créer des liens solides avec leur communauté.

En participant à de tels événements locaux, les stations de radio peuvent interagir directement avec leur public et établir des relations durables. Elles bâtissent ainsi leur notoriété et accroissent la confiance du public envers la marque et le produit.

En même temps, à travers ces contacts directs et étroits avec le public, ça peut également aider à mieux comprendre les besoins et les attentes de l’auditoire, ce qui pourrait aussi aider à adapter la programmation et le contenu de la radio en conséquence.