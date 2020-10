Les habitudes d’écoute le disent, les travailleurs sont de retour au bureau

Bon nombre de travailleurs ont visiblement déjà repris le chemin du bureau. La preuve ? Edison Research révèle qu’on assiste à une croissance de l’écoute dans la voiture.

La firme Edison Research a dévoilé lundi, 19 octobre, la plus récente mise à jour de son rapport Share of Ear®, qui mesure toutes les formes d’écoute des contenus audio.

Ce qu’on y apprend en outre, c’est qu’avant l’avènement de la COVID-19 au seconde trimestre de l’année, 32 % de l’audio aux États-Unis était consommé dans la voiture.

Or, quand la quarantaine a été mise en place au mois de mars, et que, du coup les trajets vers le bureau ont considérablement diminué, l’écoute en voiture ne représentait plus que 20 % de toute l’écoute des contenus audio.

En même temps, l’écoute à domicile a explosé pour s’accaparer 70 % du temps d’écoute.

Mais, fait intéressant, dans la plus récente édition du rapport trimestriel de la firme Edison Research, l’on constate que l’écoute dans la voiture est remontée à 28 % cet automne, tandis que le temps d’écoute à domicile est redescendu à 59 %.

Certes, l’écoute dans la voiture n’est pas de retour aux niveaux de janvier ou de février dernier, avant que la pandémie nous tombe dessus en Amérique du Nord.

Mais c’est assurément un bon indice qu’à la rentrée automnale, bon nombre de travailleurs et d’écoliers ont quitté le domicile où ils étaient confinés depuis des mois, et repris le chemin du bureau et de l’école à tous les jours.

En terminant, quelle est la part d’écoute de la radio traditionnelle AM/FM chez les Américains de 13 ans et plus, selon le rapport d’Edison Research ?

46 % du temps d’écoute des contenus audio est consacré à la radio traditionnelle AM/FM. Une proportion qui demeure parfaitement identique à ce qu’elle était encore il y a deux ans, à l’automne 2018.

Le ‘streaming’ vient au second rang à 14 %, tandis que la musique personnelle (ex. : fichiers mp3, etc.) occupe la 3e marche du podium à 12 %.

(Source : « In-car listening shows americans increasingly on the move », Edison Research, 19 octobre 2020)