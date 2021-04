Les stations FM commerciales en baisse depuis 15 mois aux États-Unis

Les radios FM commerciales sont visiblement en baisse constante depuis près d’une année et demie, selon les données de la Commission fédérale des communications (FCC).

C’est ce qu’on apprend dans un texte du site Radio World. On y fait remarquer que le nombre de stations commerciales FM autorisées chez nos voisins du sud a atteint un sommet historique il y a une quinzaine de mois, mais que celles-ci sont légèrement en baisse depuis.

Pendant de nombreuses années, les stations FM commerciales étaient en progression, particulièrement dans les années 1990, et jusqu’à ce qu’on en dénombre 6 772 à la fin de l’année 2019.

Or, dans chacun de ses rapports trimestriels depuis une quinzaine de mois, la FCC constate une baisse des stations FM.

En mars dernier, on en comptait 90 de moins qu’il y a 15 mois.

S’agit-il d’une tendance qui se prolongera ? Ou ne s’agit-il plutôt que d’un phénomène passager qui cessera avec la reprise de l’économie, une fois la pandémie terminée ?

Si, comme le mentionne Radio World, on peut attribuer en partie cette diminution à la pandémie et la crise économique qui en découle, il sera néanmoins pertinent de garder un œil sur ces chiffres.

D’autres détails dans l’article « U.S. Commercial FM Station Count Is Down » de Paul McLane sur le site de Radio World, où l’on apprend aussi, sans trop de surprises toutefois, que les stations AM n’arrêtent pas elles non plus de disparaître.

(Source : « U.S. Commercial FM Station Count Is Down », 5 avril 2021, Radio World)