YOU.DJ : libérez la puissance du DJ qui sommeille en vous

Depuis que vous êtes tout jeune, vous rêvez du métier de DJ (disc jockey) ? Vous installer aux tables tournantes pour enchaîner les rythmes de trance, hip-hop ou electro ? Alors, réalisez votre rêve. En ligne. Gratuitement.

10 ans de travail derrière le projet

Parce qu’ils sont convaincus que tout le monde devrait pouvoir s’amuser à jouer avec les rythmes et la musique, les concepteurs de YOU.DJ ont travaillé une dizaine d’années avant d’aboutir à un logiciel particulièrement réussi.

En arrivant sur le site, vous vous trouvez devant une table traditionnelle de mixage d’un DJ professionnel.

Avec une platine de chaque côté, un mélangeur au milieu, ainsi qu’une sélection de musiques parmi lesquelles choisir les titres à mixer.

Vous pourrez ainsi vous entraîner à créer des enchaînements de chansons, qui, avec un peu de pratique, feront de vous un DJ digne des grandes boîtes de nuit torontoises et new-yorkaises.

Si vous souhaitez aller un peu plus loin dans l’expérience, quelques fonctionnalités vous permettront d’ajuster avec précision vos enchaînements et jouer avec les boucles sonores.

Dans cette vidéo (en anglais), vous apprendrez le fonctionnement de base afin de vous installer rapidement derrière la console.

Encouragez les artistes indépendants en même temps

Comme indiqué dans la page d’aide et d’information, la majorité des titres proposés sont ceux d’artistes indépendants ayant accepté de promouvoir leur musique sur YOU.DJ.

Vous les encouragez donc en quelque sorte en vous amusant à mixer leurs titres et en les faisant découvrir.

Ceci étant dit, il est aussi possible de rechercher et lire des vidéos du catalogue YouTube, ainsi que des musiques provenant de certains sites consacrés aux DJ (ex. : Beatport DJ).

Pour quelques dollars de plus (achat unique), vous profiterez d’effets supplémentaires, ainsi que des fonctionnalités vous permettant en outre d’enregistrer vos créations ou encore de mixer vos propres titres mp3.

4 niveaux sont proposés :

– Niveau 0 (Baby DJ) est gratuit;

– Niveau 1 (Bedroom DJ) à 5,90 $;

– Niveau 2 (Club DJ) à 29,90 $;

– Niveau 3 (Superstar DJ) à 39,90 $.

Sachez par ailleurs qu’il ne s’agit pas d’abonnements, mais bel et bien d’un paiement unique dans tous les cas.

En ligne… ou sur votre propre appareil

J’ai écrit au début que ça se passait en ligne. Mais, j’ai un peu joué sur les mots. Puisqu’il est aussi possible de télécharger et d’installer YOU.DJ sur toute une multitude d’appareils distincts (ex. : Windows, Linux, etc.).

Enfin, si vous souhaitez tenter l’expérience également sur vos appareils mobiles, il existe des versions pour iOS et Android.

Honnêtement, avec un tel outil, vous pourriez même être tenté de devenir le DJ de vos soirées du weekend à la radio.

Ou, peut-être aussi, raterez-vous certains de vos rendez-vous parce que vous étiez trop concentré à mixer des chansons. 😛

Je vous avertis, ça peut devenir rapidement addictif. (Vous aurez été avertis.)