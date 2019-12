L’importance d’écrire les chiffres et les numéros en toutes lettres (astuce radio)

Pourquoi un billet de blogue sur la façon d’écrire les chiffres et les numéros en toutes lettres ? Parce que c’est très important en radio. Je vous explique…

Écrire un chiffre ou un numéro, puis le dire à voix haute, c’est complètement différent.

Ça vous est déjà arrivé de manquer de temps pour tout dire dans un texte publicitaire ?

C’est peut-être à cause d’un numéro de téléphone. Il semblait ne faire que quelques caractères de long sur le papier. Or, en réalité, celui-ci devenait beaucoup plus long quand vous le prononciez, n’est-ce pas ?

Prenons notre numéro de téléphone par exemple. Le 613-562-0000 ne représente peut-être qu’une combinaison de 9 caractères dans un texte. Mais ce sont plutôt neuf mots distincts que vous devrez prononcer à l’oral.

Six, un, trois. Cinq, six, deux. Zéro, zéro, zéro, zéro.

À l’écrit, en n’inscrivant que les chiffres, votre texte semblait pourtant entrer dans le canevas fixé pour un spot de 30 secondes.

En studio par contre, ça ne fonctionne plus du tout.

C’est pourtant tout simple

Lorsque vous rédigez vos publicités ou vos nouvelles, et espérez obtenir le bon minutage, écrivez vos chiffres et vos numéros en toutes lettres.

Au pis aller, inscrivez-les ensuite dans leur forme numérique entre parenthèses afin de dissiper tout malentendu. Des parenthèses que vous ne mentionnerez évidemment pas, mais qui serviront de points de repères.

Besoin d’aide pour écrire convenablement vos chiffres et vos nombres ?

Visitez cet hyperlien où vous trouverez une section intéressante sur l’écriture des nombres en lettres.

Une question en terminant…

Combien de temps mettrez-vous à prononcer 899 $ (Huit cent quatre-vingt-dix-neuf dollars) dans une publicité en supposant qu’il s’agisse d’un prix incroyablement bas et que vous appuyez bien sur chacun des mots ?

Réponse : un peu plus de deux secondes.

Si vous répétez à deux reprises dans la publicité, vous aurez mis presque 5 secondes à prononcer quelque chose qui représentait à peine quelques caractères d’impression sur votre feuille.

Vous voyez comme il est important d’écrire vos chiffres et nombres en toutes lettres ?