Martin Latulippe : de hockeyeur de haut calibre à conférencier international [audio]

S’il fut jadis capitaine de l’équipe universitaire canadienne médaillée d’argent sur la scène internationale, c’est plutôt devant un public à la fois réceptif et intéressé que Martin Latulippe impressionne aujourd’hui.

Si l’on empruntait au jargon du hockey, on dirait que les passes sont précises et, quand il vise, il atteint sa cible. Même s’il a troqué depuis le bâton de hockey et les patins pour un micro.

Conférencier, mentor, auteur et plus. La liste de ses accomplissements et de ses champs d’intervention est impressionnante. Ses clients, nombreux. Pfizer, Visa et Cavendish pour ne nommer que ceux-là.

Une conférence très appréciée

Récemment, Martin Latulippe a offert aux gestionnaires de nos stations radiophoniques une bonne dose d’optimisme et de positivisme.

Réunies à Moncton (Nouveau-Brunswick) à l’occasion de leur rencontre nationale annuelle, nos radios membres ont eu la chance d’assister à une conférence particulièrement inspirante.

Les commentaires entendus au terme de sa présentation furent élogieux. Tellement que j’ai pensé joindre Martin Latulippe pour parler de ce métier fascinant qui est maintenant d’inspirer les gens, non plus sur une patinoire de hockey mais plutôt sur les scènes du monde entier.

Entretien d’une quinzaine de minutes avec Martin Latulippe…

Je vous invite fortement à visiter son site Web martinlatulippe.ca pour mieux le connaître. Sans doute serez-vous aussi intéressés à éventuellement assister à l’une de ses présentations fort intéressantes.