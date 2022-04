Mieux comprendre la publicité numérique en 20 mots ou expressions

Qu’il s’agisse de bannières ou de vidéos promotionnelles, voire de publicités audio, vous ne comprenez peut-être pas tout le vocabulaire de la publicité en ligne. Voici 20 mots ou expressions tirés du jargon publicitaire en ligne qui vous aideront à mieux comprendre.

▪ Bannière : Espace publicitaire d’une taille déterminée (voir Format ci-dessous) contenant des éléments graphiques et du texte. Une bannière peut être animée pour attirer davantage l’attention, ou encore simplement statique.

—

▪ Call to action ou CTA (trad. anglaise d’un appel à l’action) : Un élément dont le but est de susciter l’attention du visiteur pour qui réalise une action. Il s’agit quelquefois d’un bouton (« Cliquez ici »), d’un texte clignotant (« Visitez-nous »), etc.

—

▪ Capping (trad. anglaise de plafonnement) : Limite qu’on impose sur la répétition d’une même publicité à un visiteur. On peut, à titre d’exemple, n’afficher une bannière à un visiteur qu’une seule fois par période donnée (ex. : sur 24 heures).

—

▪ Ciblage : Action de déterminer à quel public et dans quel contexte on souhaite afficher la publicité. À titre d’exemple, il peut s’agir d’un ciblage géographique (selon l’adresse IP), le type d’appareils (PC ou mobile), l’heure de la visite, son historique de visite (grâce aux ‘cookies’), etc.

—

▪ Clic : Action de cliquer sur un affichage (ex. : un lien commercial ou une bannière). Le geste peut être posé en cliquant avec sa souris sur l’écran d’un ordinateur ou avec son doigt ou un stylet sur l’écran tactile d’un appareil mobile.

—

▪ Conversion : L’atteinte d’un objectif fixé pour une campagne. Ex. : commander le produit annoncé, s’inscrire à une infolettre, etc. On calcule le taux de conversion en divisant le nombre de personnes ayant réalisé l’action par le nombre de visites ou de clics, qu’on multiplie par 100. (Ex. : 14 commandes du produit annoncé ÷ 500 clics sur la bannière x 100 = un taux de conversion de 2,8 %). Le taux de conversion moyen actuel tout site confondu est d’environ 3 %.